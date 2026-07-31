Трамп объявил об «историческом соглашении» о разоружении ХАМАС. Между Израилем и боевиками, однако, все еще остаются разногласия

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по разоружению ХАМАС в секторе Газа. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. Реакции чиновников Израиля и ХАМАС, однако, все еще свидетельствуют о сохраняющихся разногласиях.
Что сказал Трамп?
В своем посте американский лидер пишет, что Совет мира достиг «исторического соглашения» о разоружении как ХАМАС, так и других вооруженных группировок в секторе.
Он назвал подписанное соглашение шагом на пути к установлению над сектором Газа контроля нового палестинского правительства, которое будет сотрудничать с Советом. В свою очередь Израиль получит определенные гарантии безопасности, ведь Газа «больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак».
«Соглашение будет осуществляться в тщательно структурированных этапах. По мере завершения разоружения израильские войска будут выведены, а Международные силы стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность жителей Газы и ее соседей», — пишет президент.
Уточняется, что соглашение подписали при посредничестве Катара, Египта и Турции. Других его подробностей, однако, не приводится.
Этот пост Трампа появился около часу ночи по московскому времени. К утру 31 июля ни одна из сторон еще не сообщила официально, что подписала соглашение, но их представители уже дали понять, что оно полностью не отвечает требованиям ни одной из них.
Позиция Израиля
Относительно позиции Иерусалима и израильские, и американские чиновники в разговорах со СМИ заявили, что в правительстве сделку и саму по себе возможность разоружения ХАМАС воспринимают со скепсисом.
Как пишет The Times of Israel, соглашение было подписано переговорщиками накануне, но после этого, отмечает газета, один из представителей израильской стороны заявил, что предложенное Советом мира соглашение о разоружении не отвечает требованиям Иерусалима о полной демилитаризации Газы. Соответственно, остается неясным, как оно может быть реализовано, уточняет издание.
Собеседник издания добавил, что вывода ЦАХАЛ из сектора Газа не будет до тех пор, «пока ХАМАС не будет разоружен, а сектор не будет полностью демилитаризован». Когда окончательное разоружение ХАМАС произойдет, тоже неясно: газета пишет о сроках в восемь месяцев и участии в процессе сил безопасности Израиля, но даже приблизительная дата развертывания последних пока неизвестна.
Reuters также пишет, что в Израиле «очень скептически относятся к возможности разоружения ХАМАС». В то же время собеседник агентства из числа чиновников страны назвал разоружение ХАМАС «предварительным условием» для любого мирного процесса — никак ни его частью.
Позиция ХАМАС
Официального заявления от представителей группировки тоже пока не поступало, однако, издание Al Jazeera со ссылкой на источники пишет, что общие рамки соглашения они приняли. Телеканал ссылается на изученное журналистами соглашение, подписанное в четверг: в нем, как утверждается, говорится, что конкретный план действий по разоружению должен быть подготовлен в течение 14 дней.
Би-би-си, также изучившая документы, пишет, что сначала будут разоружены более мелкие группировки в Газе, а затем ХАМАС начнет демонтаж того, что они назвали своей военной инфраструктурой. Группировка также обязуется составить опись оружия, объектов военного производства и туннелей, а процесс разоружения начнется с тежелого оружия. Reuters уточняет, что последнее будет храниться и находиться под контролем только палестинской администрации и не может быть передано Израилю.
Американские чиновники в разговоре с Би-би-си заявили, что план был намеренно построен на принципе «нулевого доверия» с проверками: ни ХАМАС, ни Израиль не перейдут к следующему этапу соглашения, пока другая сторона не выполнит свои обязательства.
В то же время член переговорной делегации ХАМАС Гази Хамад уже заявил, что группировка не выполнит ни одну часть соглашения, если израильские силы не выполнят свои обязательства. Он прямо связал разоружение с выводом израильских войск и прогрессом в восстановлении территории.
Что сейчас происходит в секторе Газа
Израиль контролирует более половины территории сектора Газа. В Газе формально действует «перемирие» с периодическими нарушениями. Сектор разделяет так называемая «желтая линия» — рубеж между зоной под контролем Армии обороны Израиля на востоке и зоной под контролем ХАМАС на западе. На «желтой» территории не живут палестинцы.
Ранее в этом месяце ХАМАС официально объявил о роспуске Комитета по чрезвычайным ситуациям, который фактически выполняет функции правительства в секторе Газа. Формально этот шаг должен подготовить передачу полномочий палестинской администрации по плану по урегулированию конфликта. В Израиле к этому также отнеслись скептически: там назвали эти заявления «бессмысленным пиар-ходом и тактикой затягивания».
Как следует из сообщений СМИ, главными камнями преткновения на пути к реализации мирного плана остаются разоружение ХАМАС и вывод израильских войск. Любые соглашения и раньше стопорились из-за этих же нюансов. Например, в мае израильские издания писали, что переговоры снова зашли в тупик: группировка тогда же заявила, что поддержит мирный план, только если он приведет к созданию независимого палестинского государства.