Трамп объявил об «историческом соглашении» о разоружении ХАМАС. Между Израилем и боевиками, однако, все еще остаются разногласия

Относительно позиции Иерусалима и израильские, и американские чиновники в разговорах со СМИ заявили, что в правительстве сделку и саму по себе возможность разоружения ХАМАС воспринимают со скепсисом.

Как пишет The Times of Israel, соглашение было подписано переговорщиками накануне, но после этого, отмечает газета, один из представителей израильской стороны заявил, что предложенное Советом мира соглашение о разоружении не отвечает требованиям Иерусалима о полной демилитаризации Газы. Соответственно, остается неясным, как оно может быть реализовано, уточняет издание.

Собеседник издания добавил, что вывода ЦАХАЛ из сектора Газа не будет до тех пор, «пока ХАМАС не будет разоружен, а сектор не будет полностью демилитаризован». Когда окончательное разоружение ХАМАС произойдет, тоже неясно: газета пишет о сроках в восемь месяцев и участии в процессе сил безопасности Израиля, но даже приблизительная дата развертывания последних пока неизвестна.

Reuters также пишет, что в Израиле «очень скептически относятся к возможности разоружения ХАМАС». В то же время собеседник агентства из числа чиновников страны назвал разоружение ХАМАС «предварительным условием» для любого мирного процесса — никак ни его частью.