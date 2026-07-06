ХАМАС официально заявил о роспуске своего правительства в Газе. В Израиле этот ход назвали бессмысленным пиаром

ХАМАС в понедельник объявил о роспуске Комитета по чрезвычайным ситуациям, который фактически выполняет функции правительства в секторе Газа. Этот шаг должен подготовить передачу административных полномочий Национальному комитету по управлению Газой в соответствии с 20-пунктным планом президента США Дональда Трампа по Газе. Об этом сообщает Al Arabiya.



Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям уже подал в отставку. Однако все остальные государственные служащие продолжат работать в обычном режиме, говорится в заявлении ХАМАС.



Официальный представитель ХАМАС Хазем Касем сказал Al Jazeera, что группировка «сегодня предприняла еще один позитивный шаг для устранения предлогов со стороны Израиля». По его словам, ХАМАС выполнил все свои обязательства, включая готовность передать все полномочия по управлению Газой, подчеркнув, что организация «не заинтересована оставаться частью механизма управления сектором после прекращения боевых действий».



Высокопоставленные израильские источники назвали роспуск правительства ХАМАС «бессмысленным пиар-ходом и тактикой затягивания», сообщает Ynet. По их словам, это символический шаг, призванный создать видимость прогресса. «На практике все чиновники остаются на своих постах, а ХАМАС продолжает править. С точки зрения ХАМАС, этот шаг должен позволить комитету технократов войти [в Газу] на удобных для ХАМАС условиях. По сути, ХАМАС продолжает управлять делами из-за кулис», — говорят источники издания.



Востоковед Марианна Беленькая поясняет в беседе с The Insider:

«Попытка транзита идет, но де-факто вся власть в Газе по-прежнему в руках ХАМАС. Не совсем понятно, что изменится, если в Газе появится новый комитет. ХАМАС требует оставить на местах всех сотрудников правительства и сотрудников административных служб, которых около 50 тысяч человек, и требует выплаты им зарплат. Израиль не дает доступ комитету технократов в Газу и считает это профанацией до тех пор, пока ХАМАС оставляет за собой оружие. ХАМАС считает, что Израиль тянет время до выборов, а Израиль считает, что это ХАМАС тянет время. В общем, ситуация застыла и сильно меняться до израильских выборов в парламент не будет».

Израильский политолог Михаил Пелливерт добавляет:

«Мнения разделились о мотивах ХАМАС. В Израиле считают, что это спектакль для отвода глаз. ХАМАС прижат к стенке и США с Израилем предупредили о том, что в ближайшее время могут возобновиться военные действия до полного разоружения, также у ХАМАС кончились деньги. В сентябре по плану Трампа все гражданские полномочия в секторе должны были быть переданы правительству технократов. Сочетание всех этих факторов могло привести к тому, что ХАМАС стало выгодно для своего позиционирования временно отказаться от власти и смотреть, как будет происходить построение новой администрации. В палестинской автономии считают, что это какое-то качественно новое решение и что ХАМАС будет готов отойти от военного контроля. Может быть, он будет ждать оружие или хотел бы участвовать в общепалестинских парламентских выборах в ноябре, а в начале 2027 года и президентских, которые не проводились с 2025 года. <...> Надо смотреть, как будут развиваться события».

Война а Газе началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, ставшего самой массовой расправой над мирными жителями за всю историю государства — тогда террористы убили более 1200 человек и захватили в плен около 250 заложников. В ответ на вторжение Израиль объявил ХАМАС войну, в ходе которой, погибли десятки тысяч людей. 10 октября 2025 года вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС.

В соответствии с условиями договоренности Израиль вывел войска примерно из половины районов, где велись боевые действия, и освободил около двух тысяч палестинских заключенных, а ХАМАС передал Израилю последних живых заложников и тела погибших.

В ноябре Совет Безопасности ООН резолюцией 2803 утвердил мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Он предусматривает восстановление сектора, разоружение и отказ от власти ХАМАС, ввод международных стабилизационных сил и создание временной палестинской администрации под надзором специального органа — «Совета мира» во главе с самим Трампом.

Сейчас в Газе формально действует «перемирие» с периодическими нарушениями. Сектор разделяет так называемая желтая линия — рубеж между зоной под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на востоке и зоной под контролем ХАМАС на западе. На «желтой» территории не живут палестинцы.

Реализация мирного плана застопорилась из-за отказа ХАМАС сложить оружие. Группировка заявила, что разоружится только после вывода израильской армии из сектора и при условии, что план приведет к созданию палестинского государства.