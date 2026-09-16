Гренландия и Антарктида потеряли с 1979 года 11,3 трлн тонн льда, а уровень моря поднялся почти на 3,14 см — исследование

Новое исследование, основанное на спутниковых данных начиная с 1970-х годов, зафиксировало масштабные потери льда в Гренландии и Антарктиде — двух крупнейших ледниковых щитах Земли, — которые способствуют повышению уровня Мирового океана. Об этом сообщает Reuters.

С 1979 по 2023 год, согласно данным 27 спутниковых миссий, Гренландия и Антарктида в совокупности потеряли 11,3 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря во всём мире поднялся на 3,14 см.

Исследование, использующее самый длинный ряд спутниковых наблюдений за изменениями ледниковых щитов за всю историю, провела международная группа ученых — команда проекта Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE). Его результаты, опубликованные в журнале Scientific Data, по словам авторов, дают наиболее полную на сегодняшний день картину потерь льда в Гренландии и Антарктиде и служат новым подтверждением последствий антропогенных изменений климата. Ведущий автор исследования, климатолог Нортумбрийского университета в Англии Инес Отосака, сказала:

«Чтобы представить это огромное число нагляднее — 11,3 трлн тонн льда хватило бы, чтобы заполнить куб высотой 23 км».

Около 60% потерянного льда пришлось на Гренландию и 40% — на Антарктиду, хотя территория Гренландии примерно в восемь раз меньше антарктической. Отосака рассказала, что с каждым дополнительным сантиметром повышения уровня моря риску ежегодных прибрежных наводнений подвергаются от 2 до 3 млн человек. Она отметила, что ледниковые щиты сейчас — главный фактор повышения уровня моря, на который приходится около 25% всего его роста. По ее словам, ученые продлили ряд спутниковых наблюдений вглубь, до 1970-х годов, что подтвердило: потери льда начались в 1990-х и с тех пор нарастают, а темпы таяния между 1980-ми и 2010-ми годами выросли в четыре раза.

Исследование также зафиксировало замедление потерь льда в 2020–2023 годах, однако, по словам ученых, это краткосрочное колебание, а не разворот долгосрочной тенденции: необычно обильные снегопады в Восточной Антарктиде компенсировали часть потерь ледников в других районах континента, а относительно мягкое лето в Гренландии заметно снизило таяние на поверхности. При этом 84% потерянного льда пришлось не на таяние на поверхности, а на ускоренный сток ледников в океан — это показывает, что долгосрочную тенденцию определяет реакция ледниковых щитов на потепление океана, заметила Отосака.

Ученые подчеркнули, что общий вклад потерь льда в Гренландии и Антарктиде в повышение уровня моря может показаться небольшим, но из-за него риску прибрежных наводнений и эрозии по всему миру подвергаются от 6 до 9 млн человек. Отосака сказала:

«Эти данные важны для планирования развития прибрежных территорий — они показывают, что нам срочно нужно разрабатывать планы защиты прибрежных сообществ по всему миру от последствий таяния ледниковых щитов».

Ранее сообщалось, что август 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, а рост температуры океана способствует повышению уровня моря.