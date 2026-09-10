Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.46

EUR

99.25

OIL

101.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

79

 

 

 

 

 

Новости

Минувший август оказался самым жарким за всю историю наблюдений. По данным Еврокомиссии, глобальные выбросы парниковых газов снова выросли

The Insider
Фото: OpenWeather

Фото: OpenWeather

Август 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений и повторил рекорд июля 2023-го, когда были зафиксированы наиболее высокие среднемесячные температуры на планете. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официальную статистику ЕС. В прошлом месяце средние температуры по всему миру поднимались на 1,65 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в мировом океане.

Согласно данным Copernicus, службы мониторинга Земли в рамках космической программы ЕС, средняя глобальная температура воздуха на поверхности в августе достигала 16,96 °C. Это на 1,65 °C выше доиндустриального уровня, а также на 0,85 °C превышает среднее значение за 30-летний период с 1990-го по 2020 год. Таким образом, минувший август стал самым жарким за всю историю наблюдений. Он повторил рекорд июля 2023 года, когда месячные глобальные температуры достигли такого же уровня.

В Copernicus пояснили, что температурные рекорды были «вызваны глобальным потеплением в результате сжигания ископаемого топлива», а также повышением температуры поверхности моря, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо, когда поверхностные воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана становятся теплее обычного.

По данным Еврокомиссии (ЕК), глобальные выбросы парниковых газов в результате человеческой деятельности в 2025 году выросли на 0,7% и достигли рекордного уровня в 54 млрд тонн эквивалента CO₂. В ЕК отметили, что нынешние темпы роста выбросов, вероятно, приведут к потеплению температуры на планете на 1,5 градуса к концу нынешнего десятилетия. В США выбросы в 2025-м выросли на 2,2%, что стало самым высоким ростом среди всех стран в абсолютных значениях. В Китае, мировом лидере по выбросам, этот показатель увеличился на 0,1%, в Индии же снизился на 0,2%. Около 62% мировых выбросов парниковых газов приходится на Китай, США, Индию, Евросоюз, Россию и Индонезию.

Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в мировом океане. По данным Copernicus, 2 августа средняя глобальная температура поверхности воды в океане достигла 21,1 °C. Предыдущий рекорд — 21,09 °C — был зафиксирован в марте 2024 года.

Рост температуры океана способствует повышению уровня моря и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений, поскольку более теплая вода передает больше тепла и влаги в атмосферу, усиливая штормы и жару на суше. Более теплые океаны также хуже поглощают углекислый газ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Минувший август оказался самым жарким за всю историю наблюдений. По данным Еврокомиссии, глобальные выбросы парниковых газов снова выросли»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  3. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  4. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  5. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте