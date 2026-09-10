Минувший август оказался самым жарким за всю историю наблюдений. По данным Еврокомиссии, глобальные выбросы парниковых газов снова выросли

Август 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений и повторил рекорд июля 2023-го, когда были зафиксированы наиболее высокие среднемесячные температуры на планете. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официальную статистику ЕС. В прошлом месяце средние температуры по всему миру поднимались на 1,65 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в мировом океане.

Согласно данным Copernicus, службы мониторинга Земли в рамках космической программы ЕС, средняя глобальная температура воздуха на поверхности в августе достигала 16,96 °C. Это на 1,65 °C выше доиндустриального уровня, а также на 0,85 °C превышает среднее значение за 30-летний период с 1990-го по 2020 год. Таким образом, минувший август стал самым жарким за всю историю наблюдений. Он повторил рекорд июля 2023 года, когда месячные глобальные температуры достигли такого же уровня.

В Copernicus пояснили, что температурные рекорды были «вызваны глобальным потеплением в результате сжигания ископаемого топлива», а также повышением температуры поверхности моря, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо, когда поверхностные воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана становятся теплее обычного.

По данным Еврокомиссии (ЕК), глобальные выбросы парниковых газов в результате человеческой деятельности в 2025 году выросли на 0,7% и достигли рекордного уровня в 54 млрд тонн эквивалента CO₂. В ЕК отметили, что нынешние темпы роста выбросов, вероятно, приведут к потеплению температуры на планете на 1,5 градуса к концу нынешнего десятилетия. В США выбросы в 2025-м выросли на 2,2%, что стало самым высоким ростом среди всех стран в абсолютных значениях. В Китае, мировом лидере по выбросам, этот показатель увеличился на 0,1%, в Индии же снизился на 0,2%. Около 62% мировых выбросов парниковых газов приходится на Китай, США, Индию, Евросоюз, Россию и Индонезию.

Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в мировом океане. По данным Copernicus, 2 августа средняя глобальная температура поверхности воды в океане достигла 21,1 °C. Предыдущий рекорд — 21,09 °C — был зафиксирован в марте 2024 года.

Рост температуры океана способствует повышению уровня моря и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений, поскольку более теплая вода передает больше тепла и влаги в атмосферу, усиливая штормы и жару на суше. Более теплые океаны также хуже поглощают углекислый газ.