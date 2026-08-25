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Ученые зафиксировали в мировом океане самую высокую температуру за всю историю наблюдений

The Insider
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Ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в мировом океане. Как сообщает Bloomberg, по данным европейской программы непрерывного наблюдения за Землей Copernicus, которая отслеживает этот показатель с 1979 года, 22 августа средняя глобальная температура поверхности воды в океане достигла 21,1°C. Предыдущий рекорд — 21,09°C — был зафиксирован в марте 2024 года.

По мнению исследователей, к такому результату привело сочетание климатического явления Эль-Ниньо и «десятилетий антропогенного потепления». Представители Copernicus отмечают, что достижение рекордной температуры в августе вызывает особую тревогу, поскольку обычно самые высокие глобальные температуры наблюдаются в марте и апреле — после лета в Южном полушарии.

Рост температуры океана способствует повышению уровня моря и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений, поскольку более теплая вода передает больше тепла и влаги в атмосферу, усиливая штормы и жару на суше. Более теплые океаны также хуже поглощают углекислый газ.

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