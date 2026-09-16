Россельхознадзор потребовал уничтожить серию «Мультикана-8» после сообщений о массовой гибели собак

Россельхознадзор потребовал изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8», с которой владельцы связывали гибель своих собак. Соответствующее письмо от 14 сентября адресовано производителю препарата, компании «Ветбиохим». Организовать изъятие и уничтожение вакцины должен сам производитель, после чего ему предстоит предоставить ведомству подтверждающие документы.

Первые сообщения о гибели собак после прививки «Мультиканом-8» появились в августе, преимущественно в Ярославской области. Как писал The Insider, владельцы рассказывали, что на третий-четвертый день после вакцинации у животных начинались обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью. По данным местного издания «Яркуб», к 18 августа было известно о 20–25 погибших собаках. В «Ветбиохиме» тогда сообщали, что около 60 тысяч доз этой серии поставили в десять регионов, а препарат отозвали для повторного контроля качества.

Уже 19 августа в компании призвали временно не использовать четыре серии препаратов: 20-ю и 21-ю серии «Мультикана-8», а также 11-ю и 12-ю серии «Мультикана-6». Решение объяснили дополнительными проверками и подозрением на «организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц». Нынешнее распоряжение об уничтожении касается только 20-й серии «Мультикана-8».

В начале сентября владельцы кошек также пожаловались на ухудшение состояния и гибель питомцев после прививок другим препаратом «Ветбиохима» — «Мультифелом». В компании ответили, что на опубликованных фотографиях фигурируют упаковки, которых уже нет в продаже, а официальных обращений о нежелательных реакциях не поступало.

На момент публикации статьи The Insider в начале сентября причинная связь между вакцинацией и описанными случаями ухудшения здоровья животных оставалась недоказанной. Ветеринарный эпидемиолог Светлана Щепеткина обращала внимание на необходимость тщательно регистрировать каждый случай и ставила под вопрос независимость контроля качества препаратов.

Выбор зарубежных ветпрепаратов в России сократился после начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным RNC Pharma, число компаний, поставляющих препараты для домашних животных, снизилось с 29 в первом квартале 2022 года до 20 за тот же период 2023-го. Директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов рассказывал, что заменить продукцию ушедших поставщиков зачастую нечем, препараты приходится ввозить обходными путями и они заметно подорожали.