Владельцы кошек пожаловались на осложнения после вакцины «Мультифел». В августе после вакцины этого же производителя погибли десятки собак

На этой неделе владельцы кошек из разных регионов РФ пожаловались на плохое самочувствие питомцев после вакцинирования «Мультифелом» — препаратом для профилактики инфекционных заболеваний от компании «Ветбиохим». Этот производитель еще несколько недель назад оказался в заголовках СМИ из-за схожей истории с вакциной для собак, где у животных в итоге заподозрили псевдобешенство. The Insider подробно разобрался, что произошло с вакцинами и есть ли им альтернативы на российском рынке.
Что случилось?
Одним из первых о проблемах с вакциной для кошек сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». По его данным, речь идет о «десятках случаев» по всей России: канал приводит примеры из Подмосковья, Самары и Барнаула. Например, владелица частного приюта под Москвой привила «Мультифелом» восемь котят в конце июля: пятеро из них заболели, у них поднялась температура, началась рвота и отказ от еды. Один котенок умер.
Другие случаи хронологически разнятся. Издание приводит в пример трехлетнего мейн-куна Кристофера из Барнаула, который умер после вакцинации еще в прошлом году: у кота возникли проблемы с печенью, он стал вялым, начал прятаться от света и умер, несмотря на лечение.
Похожие истории владельцев кошек рассказали также РЕН ТВ и MSK1.RU. Симптомы, на которые жаловались хозяева, были примерно схожими: животные становились вялыми, они отказывались от еды, а уже съеденная пища плохо усваивалась. В тяжелых случаях наступал паралич лап и конвульсии. Некоторые случаи закончились гибелью питомцев.
«Вакцинация превратилась в рулетку»
Это не первый случай, когда производителя «Мультифела» — компанию «Ветбиохим» — обвиняют в некачественных препаратах. В середине августа на ее вакцину — «Мультикан-8» 20-й серии — пожаловались владельцы собак. Эта вакцина предназначена для профилактики вирусных заболеваний, например чумы, бешенства и других инфекций. У некоторых животных после прививки начались обильное слюнотечение, диарея, рвота и высокая температура. Симптомы проявлялись в среднем на третий-четвертый день после использования препарата.
По данным «Таких дел», в результате погибло не менее 160 собак. Точных данных нет и проверить их трудно, поскольку собирают статистику сами владельцы, объединившиеся в тематических чатах: единого списка нет и случаев может быть больше. Например, Telegram-канал Baza в конце августа писал, что погибли около 300 собак.
После появления сообщений о первых случаев гибели собак «Ветбиохим» отозвал проблемную серию вакцины, а уже на этой неделе ее официально вывел из оборота Россельхознадзор. С чем конкретно связаны проблемы, до сих пор неясно: некоторые владельцы собак утверждали, что погибшим питомцам поставили болезнь Ауески. Сама компания опубликовала еще в августе результат внутреннего исследования, в котором утверждается, что генома этой болезни в вакцине не нашли.
В случае с вакциной для кошек в компании ответили, что в публикациях в соцсетях упоминают вакцину «Мультифел-4» в тех упаковках, которых уже нет в продаже. Там призвали проверять наименование препарата, его производителя, номер серии и срок годности и заявили, что официально обращений на нежелательные реакции у животных «не поступало».
В комментариях к посту компании во «ВКонтакте» пользователи пишут, что компания подорвала доверие к своей продукции, превратив вакцинацию «в рулетку», когда ты не знаешь, выживет твой питомец или нет.
Импортозамещение
Вакцины «Ветбиохима» отечественного производства. Хотя они присутствуют на рынке уже много лет, сейчас владельцы животных в соцсетях обсуждают именно возможность перехода на импортные препараты, утверждая, что доверия к ним больше.
Из-за санкций и ухода многих западных компаний с российского рынка после 2022 года многие зарубежные производители препаратов значительно сократили свое присутствие в стране. Импортные препараты, в том числе вакцины, начали исчезать из ветклиник. Например, перестала официально ввозиться популярная вакцина против бешенства «Нобивак» нидерландской компании Intervet International B.V. В июле 2024-го Россельхознадзор объявил об отмене ее регистрации в РФ, но позже уточнил, что вакцина по-прежнему доступна в Беларуси и из-за взаимного признания регистраций может свободно ввозиться в РФ оттуда.
Только за первый год (2022–2023) количество компаний, которые поставляют на российский рынок вакцины для животных, сократилось примерно на треть, писал RTVI. Вместо 29 их стало 20. Доля российских вакцин вместе с тем, наоборот, выросла — до рекордных 67% в 2024 году. Газета «Известия» утверждала, что дефицита препаратов для вакцинации домашних животных нет, а проблемы есть с препаратами для крупного рогатого скота.
Какие есть еще отечественные производители?
В уже упомянутой статье «Известий» перечислялись пять российских компаний — производителей вакцин. Это:
- «Ветбиохим»,
- Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных,
- Курская биофабрика фирма «Биок»,
- «Биоцентр»,
- Щелковский биокомбинат.
Это крупнейшие российские производители. Всего Россельхознадзор насчитывал 88 компаний, занимающихся разработкой препаратов для животных. Лишь 11 из них занимались непосредственно вакцинами.
Достать импортные препараты для вакцинирования домашних питомцев в России сложно, делятся хозяева животных в соцсетях:
«Чешская есть, на неё были нарекания — но без такой жести в целом. „Нобивак“ отдельные граждане умудряются как-то найти в отдельных же клиниках. Люди из-за границы тащат при возможности. А так на „Я.Маркете“ есть, но не знаю, насколько это оригинальный препарат», — рассказывает The Insider одна из жительниц Москвы.
Проблемы качества и что делать владельцам
Связь вакцинации и проблем со здоровьем у животных еще не доказана. Как отмечала в августе ветеринарный эпидемиолог и автор Telegram-канала «Ветпросвет» Светлана Щепёткина, это зависит от того, насколько тщательно будут зарегистрированы и задокументированы все случаи. Практика нынешнего контроля за качеством препаратов вызывает вопросы, писала эксперт: нормативные требования не закреплены должным образом, а независимость самого контроля тоже остается под вопросом и не дает полных гарантий.
Проблемы с вакцинами для домашних животных Щепёткина также связывает с состоянием ветеринарии в целом: «У нас нет адекватного ветзаконодательства, нет единого управляющего органа — только раздробленные ветслужбы и Россельхознадзор».
В случае с «Мультифелом», впрочем, Щепёткина также уточняет, что официальной информации о связи случаев ухудшения здоровья кошек с вакциной еще нет. Врач советует доверять официальной информации. Альтернативой вакцинации отечественными препаратами может стать полный отказ ставить вакцины своему питомцу, что тоже несет большие риски:
«В сети много призывов прекратить вакцинацию. На рынке есть альтернативы, но достоверных исследований их эффективности нет. Совет: чтобы быть уверенными, сдайте пробы крови на поствакцинальные антитела. Если антитела не выработались — ревакцинируйтесь. Это поможет сохранить здоровье и жизнь вашего питомца», — отмечает специалист.
В случае с собаками и их вакциной специалисты также рекомендуют обратить внимание на другие препараты: например, «Вангард 7» бельгийского производства (зарегистрирован в РФ) и «Рабикан» Щёлковского биокомбината.