Владельцы кошек пожаловались на осложнения после вакцины «Мультифел». В августе после вакцины этого же производителя погибли десятки собак

Это не первый случай, когда производителя «Мультифела» — компанию «Ветбиохим» — обвиняют в некачественных препаратах. В середине августа на ее вакцину — «Мультикан-8» 20-й серии — пожаловались владельцы собак. Эта вакцина предназначена для профилактики вирусных заболеваний, например чумы, бешенства и других инфекций. У некоторых животных после прививки начались обильное слюнотечение, диарея, рвота и высокая температура. Симптомы проявлялись в среднем на третий-четвертый день после использования препарата.

По данным «Таких дел», в результате погибло не менее 160 собак. Точных данных нет и проверить их трудно, поскольку собирают статистику сами владельцы, объединившиеся в тематических чатах: единого списка нет и случаев может быть больше. Например, Telegram-канал Baza в конце августа писал, что погибли около 300 собак.

После появления сообщений о первых случаев гибели собак «Ветбиохим» отозвал проблемную серию вакцины, а уже на этой неделе ее официально вывел из оборота Россельхознадзор. С чем конкретно связаны проблемы, до сих пор неясно: некоторые владельцы собак утверждали, что погибшим питомцам поставили болезнь Ауески. Сама компания опубликовала еще в августе результат внутреннего исследования, в котором утверждается, что генома этой болезни в вакцине не нашли.

В случае с вакциной для кошек в компании ответили, что в публикациях в соцсетях упоминают вакцину «Мультифел-4» в тех упаковках, которых уже нет в продаже. Там призвали проверять наименование препарата, его производителя, номер серии и срок годности и заявили, что официально обращений на нежелательные реакции у животных «не поступало».

В комментариях к посту компании во «ВКонтакте» пользователи пишут, что компания подорвала доверие к своей продукции, превратив вакцинацию «в рулетку», когда ты не знаешь, выживет твой питомец или нет.