Компания-производитель российских вакцин для собак отзывает препарат на фоне сообщений о гибели животных после прививок

Компания «Ветбиохим» отзовет из обращения вакцину «Мультикан-8» 20-й серии после сообщений об осложнениях и гибели привитых собак. Об этом со ссылкой на производителя пишут РИА «Новости» и РБК.

Вакцина, о которой идет речь, предназначена для профилактики вирусных заболеваний — например, чумы, бешенства и других инфекций. Плановую вакцинацию собак проводили в начале августа. О большинстве случаев осложнений сообщают владельцы питомцев из Ярославской области.

Одно из первых сообщений о гибели собак появилось еще на прошлой неделе в городском паблике Рыбинска. По словам пользовательницы Натальи, у нее погибли двое щенков:

«Привиты были 11 августа, за сутки 14 августа, после симптомов: обильное слюнотечение, выгрызание лапы, высокая температура и т.д. У кого-то могла быть рвота и диарея», — написала она <орфография и пунктуация автора сохранены — The Insider>.

По данным ярославского издания «Яркуб», всего известно о 20–25 случаях смертей животных. Привиты вакциной этой серии в области порядка 100 собак. У всех погибших симптомы проявлялись на 3–4 день после прививки: обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью.

Некоторые животные становились агрессивными: они пытались выгрызть себе лапу, куда ставили вакцину, а некоторые — укусили хозяев. Обратившимся в травмпункты людям рекомендовали ставить себе вакцины от бешенства, поскольку проявившиеся у собак симптомы напоминали именно это заболевание.

Причины произошедшего, впрочем, пока неясны: связь между гибелью собак и вакциной наверняка еще не установлена.

«Ветбиохим» отозвала препарат из оборота, чтобы провести повторный контроль качества серии и другие проверки. В компании отметили, что саму вакцину в России производят еще с 1996 года, нынешняя серия (порядка 60 тысяч доз) была поставлена в десять регионов, и из других жалоб не поступало. Впрочем, еще на прошлой неделе калининградское издание «Клопс» писало, что в городе погибла как минимум одна собака — американский булли по кличке Бестия. У нее также была высокая температура, судороги и расстройство кишечника, но симптомы проявились практически сразу же после укола.