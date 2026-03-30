Президент России Владимир Путин подписал указ о создании акционерного общества «Научно-производственное объединение «Российская биологическая промышленная компания» на базе ряда федеральных биофабрик и Щелковского биокомбината. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, Щелковский биокомбинат будет переименован в «Российскую биологическую промышленную компанию» и реорганизован путем присоединения к нему Армавирской, Курской, Орловской и Ставропольской биофабрик.

После этого предприятие преобразуют в акционерное общество, 100% акций которого останутся в федеральной собственности.

Среди приоритетных направлений деятельности новой структуры указаны производство лекарственных средств для ветеринарного применения, включая препараты для противоэпизоотических мероприятий (в том числе вакцинации), а также разработка и внедрение новых биотехнологий.

В указе подчеркивается, что создание компании направлено на обеспечение технологической независимости и связано с задачами национальной безопасности.

Правительству поручено завершить реорганизацию в течение 18 месяцев, после чего новую компанию планируется включить в перечень стратегических предприятий.



Создание единого госхолдинга производителей ветеринарных препаратов происходит на фоне скандала вокруг массового забоя скота в России. В Новосибирской области и других регионах власти начали изымать и уничтожать тысячи животных под предлогом вспышке пастереллеза и бешенства, что вызвало протесты фермеров. Жители перекрывали дороги и требовали независимых экспертиз, утверждая, что их коровы выглядели здоровыми, а результаты анализов фермерам не показывали.

Эксперты настаивают, что пастереллез не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного вирусного заболевания — ящура. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.