Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

549

 

 

 

 

 

Новости

В новосибирском селе Козиха, где ранее вспыхнули фермерские протесты, забили всех животных — местная жительница

The Insider
Дезинфектор на пропускном пункте на въезде в село Козиха Новосибирской области. Фото: ТАСС

Дезинфектор на пропускном пункте на въезде в село Козиха Новосибирской области. Фото: ТАСС

В новосибирском селе Козиха в 80 км от Новосибирска усыпили всех животных в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщила дочь местных фермеров Дарья Мироненко, чьи родители были последними, кто отказывался передать скот для забоя.

«Козиха — всё. Мои родители тоже сдались. Очень мне тяжело об этом говорить, но это правда. Да, мы не герои: мы обычные люди, которые не смогли. Кто знает, как себя повели бы в этой ситуации вы. Сейчас будет масса критики. Вчера мы разговаривали с депутатами, со СМИ, нам сказали: „Извините, мы ничего не можем сделать“. Родители мои — взрослые люди, у них сердце слабое», — рассказала она.

Ранее жители Козихи отказались пропускать специалистов для забоя скота, перекрыв дорогу. Нескольких протестующих задержали и оштрафовали по статье о несанкционированном митинге. Власти утверждают, что в районе зафиксирована вспышка пастереллёза. Однако, по словам фермеров, животные здоровы, а чиновники отказываются показывать результаты анализов. На этом фоне сельчане стали подозревать власти в сокрытии более опасного заболевания — ящура, наличие которого требует массового забоя скота в радиусе нескольких десятков километров. Официальное признание повлекло бы временное закрытие экспорта продукции животного происхождения за рубеж.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте