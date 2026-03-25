Казахстан запретил ввоз зерна и кормов из России из-за эпизоотической ситуации

Казахстан ввел временный запрет на ввоз из России ряда зерновых культур, продуктов их переработки, а также продуктов переработки, используемой в кормах для животных, и готовые корма для животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов со ссылкой на решение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана. 

По его словам, казахстанские железные дороги также будут разворачивать вагоны с российским зерном обратно. Запрет объяснили необходимостью обеспечить ветеринарную безопасность на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в России.

Под ограничения подпадает следующая продукция: пшеница (вся), рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы (все, кроме семенных), отруби, отходы крахмального производства, жом свекловичный, барда пшеничная, дробина пивоваренная, жмыхи и шрот, прочие растительные материалы и их смеси, используемые в производстве кормов для животных, готовые корма для животных.

Ранее на фоне массового забоя российского скота Казахстан ввел ограничения на ввоз и транзит из России животных и мясной продукции. 

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что все очаги пастереллеза и зоны риска его распространения в Новосибирской области ликвидированы. 

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе выявили более 50 очагов пастереллеза. Эти меры вызвали протесты фермеров, которые утверждали, что под уничтожение попадали даже здоровые животные. Издание «Такие дела» выпустило расследование, в котором говорится, что животных сжигали заживо. 

Эксперты настаивают, что пастереллез не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного вирусного заболевания — ящура. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.

