Китай построил первое в мире судно-носитель для беспилотных подводных лодок – Naval News

На верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае замечено строительство корабля, который может стать первым в мире специализированным носителем для боевых подводных дронов. Об этом сообщает Naval News на основе анализа нескольких спутниковых снимков. По оценке издания, судно предназначено для обслуживания и развертывания сверхкрупных беспилотных подводных аппаратов — XXLUUV.

Как отмечает Naval News, военно-морской флот Китая наращивает темпы модернизации: если еще 25 лет назад он представлял собой устаревшие прибрежные силы, то сегодня Пекин строит больше боевых кораблей, чем любая другая страна мира, а часть образцов по своим характеристикам опережает аналоги других государств.

Китай остается единственной страной, построившей полноразмерные беспилотные подводные лодки. По данным Naval News, испытания проходят два типа: XXLUUV длиной 35 и 45 метров — в 6–8 раз крупнее американского аппарата Boeing Orca XLUUV. Их тестировали у берегов Хайнаня с использованием плавучих доков — аппараты хранятся в доке в порту, а затем выводятся в море для спуска и подъема.

Новое судно по конструкции напоминает десантный корабль (LPD) с доковой камерой в кормовой части, однако дно камеры открыто, а под корпус на 12 вертикальных опорах может опускаться специальная люлька для подводного аппарата. В носовой части расположен закрытый ангар, рассчитанный, по оценке Naval News, на четыре крупных дрона или большее число аппаратов меньшего размера. Наличие закрытого ангара, по мнению издания, делает маловероятной гражданскую или исследовательскую версию назначения корабля — речь идёт именно о военном носителе для подводных беспилотников.

Судно, как ожидается, будет использоваться как плавучая база для обслуживания и хранения XXLUUV, а также как платформа для их запуска и приема в ходе боевых операций. Naval News отмечает, что аппараты могут применяться для действий на большом удалении от берега, в том числе у западного побережья США в период обострения обстановки. Издание указывает, что по темпам развития этого направления Китай опережает все прочие страны и может стать единственным государством, эксплуатирующим полноразмерные беспилотные подводные лодки.

Ранее сообщалось о том, что за 2021–2025 годы Китай впервые обогнал США по числу спущенных на воду атомных подводных лодок — десять против семи.