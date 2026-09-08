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Новости

КСИР заявил о захвате передового американского подводного беспилотника у Ормузского пролива

The Insider
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о захвате современного американского беспилотного подводного аппарата у входа в Ормузский пролив в результате комплексной разведывательно-боевой операции. Об этом говорится в заявлении военно-морских сил КСИР, которое приводит Press TV.

По данным ведомства, это произошло во вторник, 8 сентября. В заявлении КСИР говорится:

«По особой милости Всевышнего Бога военно-морские силы КСИР захватили один из самых современных умных беспилотных подводных аппаратов террористической армии США у входа в Ормузский пролив в ходе комплексной разведывательно-боевой операции на рассвете сегодня».

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Официально КСИР не назвал модель захваченного аппарата, однако появившиеся в сети кадры позволяют предположить, что речь идет о беспилотнике Dive-LD компании Anduril. Это автономный подводный аппарат массой около 3 тонн и длиной порядка 19 футов (5,8 м), способный работать на глубине до 6 000 м и находиться в автономном плавании до 10 суток. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в $2,5 млн. Военно-морские силы США начали получать Dive-LD в апреле 2025 года в рамках программы Replicator, а Anduril производит на заводе в Род-Айленде до 200 аппаратов в год.

Ранее иранские силы, по сообщениям иранских СМИ, сбили американский разведывательный беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом. Ещё в июне Иран заявлял о поражении американского ударного вертолёта AH-64 Apache, патрулировавшего пролив, после чего президент США Дональд Трамп пообещал военный ответ.

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Публикация:«КСИР заявил о захвате передового американского подводного беспилотника у Ормузского пролива»

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