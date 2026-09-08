КСИР заявил о захвате передового американского подводного беспилотника у Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о захвате современного американского беспилотного подводного аппарата у входа в Ормузский пролив в результате комплексной разведывательно-боевой операции. Об этом говорится в заявлении военно-морских сил КСИР, которое приводит Press TV.

По данным ведомства, это произошло во вторник, 8 сентября. В заявлении КСИР говорится: