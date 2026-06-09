Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом и пообещал военный ответ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские военные сбили американский вертолет AH-64 Apache, патрулировавший Ормузский пролив, пишет Reuters. По словам Трампа, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня. Оба члена экипажа не пострадали — их обнаружил и эвакуировал беспилотный надводный корабль ВМС США. Центральное командование США уточнило, что вертолет упал около 3 часов ночи по местному времени.

Трамп написал в социальных сетях:

«Только что был проинформирован нашими Великолепными Вооруженными силами о том, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, патрулировавший Ормузский пролив».

Он добавил, что США «вынуждены будут ответить на эту атаку».

Инцидент произошел на фоне нового витка эскалации. В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран договорились прекратить обмен ударами после призыва Трампа остановить боевые действия, однако Тегеран предупредил, что возобновит их, если Израиль продолжит атаковать «Хезболлу» в Ливане. Отмечается, что уничтожение вертолета ставит под угрозу и без того хрупкое перемирие в регионе. В то же время в Тегеране во вторник должны были похоронить двух военнослужащих иранской противовоздушной обороны, погибших в понедельник в результате израильских ударов.

Накануне Израиль и Иран обменялись серией ударов, к которым присоединились поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, нанесшие удары по Израилю и предупредившие об атаках на связанные с ним суда в Красном море.

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В начале апреля стороны при посредничестве Пакистана договорились о временном перемирии, которое регулярно нарушается.