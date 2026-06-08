Иран и Израиль продолжают взаимные обстрелы. К эскалации присоединились йеменские хуситы

Израиль и Иран в понедельник утром обменялись серией ударов. По Израилю также ударили поддерживаемые Ираном йеменские хуситы и предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем суда в Красном море. Об этом сообщает The Associated Press.



Как отмечает агентство, это создает новую угрозу, поскольку Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море по нефтепроводу East-West Pipeline.

После израильской атаки Иран закрыл воздушное пространство вокруг международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В свою очередь Израиль в воскресенье обновил инструкции для гражданского населения, ограничив массовые собрания и отменив занятия в школах по всей стране.

Вечером 7 июня Иран выпустил ракеты по территории Израиля после удара ЦАХАЛ по южным пригородам Бейрута.