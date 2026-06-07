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Иран выпустил ракеты по Израилю после удара ЦАХАЛа по Бейруту. Израильская армия заранее предупредила о возможной атаке

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Иран выпустил ракеты по территории Израиля после удара ЦАХАЛа по южным пригородам Бейрута. Об этом сообщила Армия обороны Израиля. По данным ЦАХАЛа, системы ПВО перехватывают ракеты, в нескольких районах страны прозвучали сирены. Позже израильская армия заявила, что перехватила все иранские ракеты, запущенные к тому моменту, но зафиксировала новые пуски.

За несколько минут до сообщения о ракетах ЦАХАЛ заявил, что после удара по Бейруту и оценки ситуации готовится к возможному обстрелу территории Израиля «в ближайшие часы». Армия сообщила, что усилила оборону, находится в состоянии повышенной готовности и готовится «к ряду оборонительных и наступательных сценариев». Жителей Израиля призвали следить за инструкциями Командования тыла.

После этого ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировал пуски ракет из Ирана по территории Израиля, а системы ПВО начали их перехватывать. Затем армия заявила о еще одном ракетном залпе и попросила израильтян не публиковать видео и координаты мест попаданий. «Оборона не является герметичной», — подчеркнули в ЦАХАЛе.

Атака Ирана последовала за ударом Израиля по району Дахия в южных пригородах Бейрута, который считается опорным районом «Хезболлы». Израиль заявил, что атаковал «террористический штаб» группировки в ответ на ее огонь по израильской территории. По данным Минздрава Ливана, которые приводит Associated Press, в результате удара погибли два человека, еще 20 были ранены.

После удара по Бейруту иранские чиновники пригрозили ответом. Как писал Reuters, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские базы и израильские объекты являются законными целями из-за «враждебных действий», включая «нарушение договоренностей по Ливану». Представитель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Эбрагим Резаи написал, что Тегеран даст «решительный и болезненный ответ» на израильские удары по Ливану, добавив: «Смотрите сегодня ночью на небо оккупированных территорий».

4 июня Госдепартамент США сообщил, что представители Израиля и Ливана договорились о соблюдении режима прекращения огня. Условием соглашения было полное прекращение огня со стороны «Хезболлы» и вывод ее бойцов с территорий на юге Ливана. Однако полноценным прекращением огня эта договоренность не стала: министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия продолжит удары по Ливану и пока не выведет войска с юга страны, а «Хезболла» отвергла соглашение, потребовав полного вывода израильских войск.

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