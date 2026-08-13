США потеряли около четверти парка дронов MQ-9 Reaper в войне с Ираном — Washington Post

Вооруженные силы США за время войны с Ираном потеряли не менее 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper — это около четверти всего парка таких дронов. Об этом со ссылкой на трех американских чиновников сообщает Washington Post.

Reaper используется для разведки и точечных ударов, стоимость одного дрона в зависимости от комплекта сенсоров и вооружения составляет $30–50 млн. Таким образом, потенциальные потери американских налогоплательщиков только по этому типу вооружения превысили $1,3 млрд.

Наиболее интенсивно дроны применялись в районе Ормузского пролива — ключевого судоходного маршрута, который стал одной из главных точек напряженности конфликта и препятствием для заключения устойчивого перемирия. Как отмечается, Reaper летают медленно и на небольшой высоте, что делает их уязвимой целью для иранских военных и связанных с Тегераном вооруженных групп в Йемене и Ираке. Впрочем, по словам четвертого источника издания, сбиты были не все потерянные дроны — часть машин разбилась из-за потери связи между оператором и беспилотником.

До начала конфликта на вооружении США находилось около 185 дронов Reaper — 165 в ВВС и 20 — в Корпусе морской пехоты, при этом ни один аппарат морской пехоты, действующий преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потерян не был. В мае генерал-лейтенант ВВС Дэвид Тэйбор говорил в Сенате, что число оставшихся дронов сократилось примерно до 135, назвав потери «вызывающими беспокойство».

В Пентагоне от комментариев отказались, ведомство ранее неоднократно отрицало сообщения о нехватке вооружения на складах. Одновременно администрация Трампа запросила у Конгресса дополнительные $67 млрд на восполнение запасов, потраченных в ходе войны с Ираном. Министр обороны Пит Хегсет ранее оценивал стоимость конфликта в $37,5 млрд к концу сентября — без учета расходов на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших от иранских ударов. По данным Washington Post, 31 июля на полях заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде Трамп поднял перед Хегсетом вопрос о состоянии американских военных запасов.

В мае Bloomberg сообщало, что Иран уничтожил от 24 до 30 американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper с начала войны. Это примерно 20% довоенного парка этих дронов, находившегося в распоряжении Пентагона.