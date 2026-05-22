Американские военные потеряли до 30 дронов Reaper на сумму около $1 млрд за время войны с Ираном — Bloomberg

Иран уничтожил от 24 до 30 американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper с начала войны в общей сложности на сумму почти $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Это примерно 20% довоенного парка этих дронов в распоряжении Пентагона.

По словам источника, большинство машин были сбиты в воздухе, часть уничтожена в результате ракетных ударов по наземным позициям или потеряна в авариях. Нижняя граница потерь — 24 дрона — совпадает с данными доклада Исследовательской службы Конгресса, опубликованного ранее в мае. По новым данным, с учетом поврежденных и впоследствии списанных машин потери могут достигать 30 единиц.

Reaper активно применялись в конфликте, поскольку командование старалось снизить риски для экипажей пилотируемых самолетов. Каждый дрон стоит около $30 млн, оснащен мощными сенсорами, камерами и может нести ракеты Hellfire или управляемые авиабомбы JDAM. Производство Reaper для американских вооруженных сил уже прекращено, а из реактивных Avenger — следующего поколения — было выпущено лишь около 10 машин. «Ведение войны на расстоянии тоже имеет свою цену, — приводит Bloomberg слова эксперта по вопросам обороны Bloomberg Economics Бекки Вассер. — MQ-9 можно считать расходниками как беспилотники, но они слишком дороги и их слишком мало, а производственная линия не работает, чтобы относиться к ним как к одноразовым».

Отмечается, что потери Reaper — лишь часть накапливающегося урона. Помимо беспилотников, США лишились двух пилотируемых самолетов — F-15E Strike Eagle и A-10 Thunderbolt II (оба экипажа спасены), самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3, нескольких заправщиков KC-135, трех F-15 и двух транспортников MC-130J. Замена всей утраченной техники обойдется в миллиарды долларов.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. С 8 апреля стороны придерживаются режима прекращения огня, который периодически нарушается. Ранее сообщалось, что в результате иранского ракетного удара по саудовской авиабазе Принц Султан 27 марта был впервые в истории уничтожен самолет типа E-3 Sentry.