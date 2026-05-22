Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

70.79

EUR

83.27

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

405

 

 

 

 

 

Новости

Американские военные потеряли до 30 дронов Reaper на сумму около $1 млрд за время войны с Ираном — Bloomberg

The Insider
Иллюстрация к материалу

Иран уничтожил от 24 до 30 американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper с начала войны в общей сложности на сумму почти $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Это примерно 20% довоенного парка этих дронов в распоряжении Пентагона.

По словам источника, большинство машин были сбиты в воздухе, часть уничтожена в результате ракетных ударов по наземным позициям или потеряна в авариях. Нижняя граница потерь — 24 дрона — совпадает с данными доклада Исследовательской службы Конгресса, опубликованного ранее в мае. По новым данным, с учетом поврежденных и впоследствии списанных машин потери могут достигать 30 единиц.

Reaper активно применялись в конфликте, поскольку командование старалось снизить риски для экипажей пилотируемых самолетов. Каждый дрон стоит около $30 млн, оснащен мощными сенсорами, камерами и может нести ракеты Hellfire или управляемые авиабомбы JDAM. Производство Reaper для американских вооруженных сил уже прекращено, а из реактивных Avenger — следующего поколения — было выпущено лишь около 10 машин. «Ведение войны на расстоянии тоже имеет свою цену, — приводит Bloomberg слова эксперта по вопросам обороны Bloomberg Economics Бекки Вассер. — MQ-9 можно считать расходниками как беспилотники, но они слишком дороги и их слишком мало, а производственная линия не работает, чтобы относиться к ним как к одноразовым».

Отмечается, что потери Reaper — лишь часть накапливающегося урона. Помимо беспилотников, США лишились двух пилотируемых самолетов — F-15E Strike Eagle и A-10 Thunderbolt II (оба экипажа спасены), самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3, нескольких заправщиков KC-135, трех F-15 и двух транспортников MC-130J. Замена всей утраченной техники обойдется в миллиарды долларов.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. С 8 апреля стороны придерживаются режима прекращения огня, который периодически нарушается. Ранее сообщалось, что в результате иранского ракетного удара по саудовской авиабазе Принц Султан 27 марта был впервые в истории уничтожен самолет типа E-3 Sentry.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте