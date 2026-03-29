В результате удара Ирана впервые в истории уничтожен американский самолет-радар типа Е-3 Sentry

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry ВВС США был уничтожен в результате иранского ракетного удара по саудовской авиабазе Принц Султан 27 марта. Речь идет о борте с номером 81-0005 — это первая подтвержденная боевая потеря самолета типа E-3 за всю историю его эксплуатации.

Снимки, на которых запечатлен самолет E-3 Sentry, опубликовали в сообществе Air Force amn/nco/snco в Facebook (неофициальная площадка ВВС США). Позже их распространили иранские и другие СМИ. The Insider проверил эти изображения в сервисе проверки ИИ-фото и видео — 98%, что снимки реальные. Позже геопривязку снимков подтвердил OSINT-проект GeoConfirmed, который занимается геолокацией и проверкой визуального контента.

Ранее журнал Air & Space Forces Magazine сообщал, что в результате атаки иранских ракет и барражирующих боеприпасов на базе были повреждены несколько американских самолетов-заправщиков, а также один самолет ДРЛОиУ E-3 Sentry.

По информации The New York Times, в результате удара 12 американских военнослужащих получили ранения.