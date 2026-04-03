Армия США получила уведомление о «сбитом самолете» — AP

Армия США получила уведомление о «сбитом самолете» на Ближнем Востоке, сообщает Associate Press со ссылкой на электронное письмо Пентагона. До сих пор не было известно, был ли американский истребитель F-15E сбит Ираном или потерпел крушение по другой причине.

Также агентство пишет со ссылкой на одного американского и одного израильского чиновника, что один из членов экипажа истребителя F-15E был спасен. Ранее об этом сообщили CBS News со ссылкой на американского чиновника. По их данным, поисково-спасательная операция продолжается. Второй член экипажа остается пропавшим, его судьба пока неизвестна.

Власти США еще не давали официальных комментариев.

Иран также занимается поиском членов экипажа сбитого самолета. Как передает иранское госагентство Mehr, власти пообещали «поддержку и щедрое вознаграждение» за поимку пилота американского истребителя F-35.

Ранее Иран заявил, что силы ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили американский самолет. В соцсетях также появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлена поисково-спасательная операция: на них видны самолет-заправщик и вертолеты, летящие на малой высоте над провинцией Хузестан.

КСИР утверждал, что сбит истребитель F-35, однако эксперты по опубликованным кадрам обломков определили, что был сбит F-15E. Также было найдено катапультное кресло с парашютом.

Это первая потеря F-15E, связанная с действиями Ирана. Власти США пока не комментировали инцидент. Операция по спасению пилотов сопряжена с множеством рисков: как отмечает OSINT-проект In Factum, на одном из опубликованных в сети роликов, видно, как самолет MC-130J Commando II Командования специальных операций США в сопровождении двух вертолетов HH-60 пролетал к югу от города Лали в иранской провинции Хузестан. Это более чем в 160 км вглубь территории Ирана.