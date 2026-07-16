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Новости

Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

The Insider
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что силы ПВО перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Эндимешк, передает гостелерадио Ирана (IRIB).

MQ-9 используют для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Беспилотник способен переносить ракеты AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 и ракеты AIM-9X.

США и Иран обмениваются ударами пятый день подряд. Ранее США возобновили морскую блокаду иранских портов. Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф сказал, что Тегеран ведет «экзистенциальную войну» против Вашингтона и что безопасность страны зависит от контроля над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления: с одной стороны утверждает, что Иран хочет урегулировать конфликт, а с другой говорит, что Иран потерпит поражение. 

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