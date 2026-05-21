Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

70.95

EUR

81.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

529

 

 

 

 

 

Новости

Разведка НАТО заподозрила Россию в разработке подводных ядерных ракет — расследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Разведывательные службы НАТО отследили действия Северного флота России, которые могут говорить о попытках разместить на морском дне ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает немецкий «Первый» канал со ссылкой на расследование крупнейших региональных общественных телерадиовещательных компаний Германии — WDR и NDR.

WDR и NDR в течение нескольких месяцев изучали секретный проект под кодовым названием «Скиф»: анализировали спутниковые снимки, российские научные базы данных и исторические документы, а также беседовали с военными и экспертами. По их данным, Россия уже несколько лет может работать над технологией размещения баллистических ракет в море.

Согласно информации западных разведслужб, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, могут размещаться в специально созданных шахтах или контейнерах на глубине в несколько сотен метров. Предполагается, что они смогут долгое время находиться на морском дне и по необходимости запускаться дистанционно.

Источники НАТО также утверждают, что для установки ракетных шахт могут использоваться судно «Звездочка» и специальная подводная лодка «Саров».

По данным НАТО, для проекта была разработана ракета «Скиф», представляющая собой модифицированную версию ракеты «Синева», которой вооружены российские подводные лодки. Предполагается, что ракеты «Скиф» смогут запускаться с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров. Первые испытания, как утверждается, прошли несколько лет назад.

НАТО и Минобороны России отказались комментировать проект. Российское посольство в Берлине заявило, что не располагает информацией по этому вопросу.

Эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Хельге Адрианс заявил, что размещение ракет на морском дне могло бы позволить России снизить зависимость от дорогостоящих подводных лодок и сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах.

Он также отметил, что проект связан с серьезными техническими трудностями, включая влияние морских течений, заиливание шахт, энергоснабжение и передачу данных.

В 1971 году США, СССР и еще около 80 стран подписали договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне. Однако соглашение распространяется только на международные воды и не запрещает размещение подобных систем в собственных территориальных водах государств.

В 2017 году бывший главком ВКС России Виктор Бондарев заявлял российским СМИ, что ракеты «Скиф», скрывающиеся на морском дне, входят в арсенал российских вооруженных сил.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте