Китай за последние пять лет впервые опередил Соединенные Штаты по количеству построенных атомных подлодок

Фото: китайские подлодки на верфи Бохай в округе Хулудао / IISS
Пекин за последние пять лет нарастил темпы строительства атомных подводных лодок, впервые опередив Соединённые Штаты. Долгое время именно Вашингтон был лидером в этой отрасли. Об этом говорится в аналитическом докладе Международного института стратегических исследований (IISS).
В период с 2021 по 2025 год Китай превзошел США по объему строительства подводных лодок: не только по количеству спущенных на воду (10 против 7), но и по тоннажу (79 тысяч против 55 500). Для оценки объемов строительства использовались спутниковые снимки верфей: Пекин официально не разглашает данные о численности своего флота.
Уже этот объем производства превышает показатели всего предыдущего десятилетия. С 2011 по 2020 год Китай спустил на воду семь подводных лодок. За предыдущие пять лет (2016–2020) на воду было спущено всего две подлодки, в то время как США построили семь. За прошедшее десятилетие Штаты спустили на воду 12 подлодок.
По данным на начало 2025 года, у Китая насчитывалось 12 активных атомных подлодок, отмечает CNN. Для того, чтобы увеличить объемы строительства, в период с 2019 по 2022 год Пекин расширил мощности верфи в городе Хулудао на севере страны. С этой верфи на воду спускали, например, как минимум две подводные лодки типа 094, которые способны нести баллистические ракеты с ядерной боеголовкой.
Китай, как ожидается, разрабатывает еще более совершенные атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, пишут аналитики. И хотя китайские разработки почти наверняка отстают от американских и европейских подводных лодок по качеству, количественное превосходство Пекина представляет собой растущую проблему для западных стран.