Китай за последние пять лет впервые опередил Соединенные Штаты по количеству построенных атомных подлодок

Пекин за последние пять лет нарастил темпы строительства атомных подводных лодок, впервые опередив Соединённые Штаты. Долгое время именно Вашингтон был лидером в этой отрасли. Об этом говорится в аналитическом докладе Международного института стратегических исследований (IISS).

В период с 2021 по 2025 год Китай превзошел США по объему строительства подводных лодок: не только по количеству спущенных на воду (10 против 7), но и по тоннажу (79 тысяч против 55 500). Для оценки объемов строительства использовались спутниковые снимки верфей: Пекин официально не разглашает данные о численности своего флота.



Уже этот объем производства превышает показатели всего предыдущего десятилетия. С 2011 по 2020 год Китай спустил на воду семь подводных лодок. За предыдущие пять лет (2016–2020) на воду было спущено всего две подлодки, в то время как США построили семь. За прошедшее десятилетие Штаты спустили на воду 12 подлодок.