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Новости

В Нидерландах произошли массовые сбои в движении поездов из-за посторонних предметов на рельсах. Полиция расследует акты диверсии

The Insider
Фото: Mouneb Taim/Middle East Images/AFP via Getty Images

Фото: Mouneb Taim/Middle East Images/AFP via Getty Images

В Нидерландах с утра 15 сентября было зафиксировано более 30 сбоев в движении поездов из-за посторонних предметов на путях — преимущественно труб. Об этом сообщили в пресс-службе оператора железнодорожной инфраструктуры страны ProRail. Там отметили, что полиция расследует эти инциденты как акты диверсии.

Как отметило издание NOS, сбои в работе железных дорог в Нидерландах начались в 5:30 утра. В ProRail сразу заподозрили диверсию, поскольку посторонние предметы были размещены на путях сразу в нескольких местах — как минимум в 20 — в разных частях страны. Сообщается, что речь преимущественно идет о прикрепленных к рельсам трубах. Однако на путях около Девентера, например, был обнаружен большой мешок, который пришлось убирать с помощью подъемника.

Самые большие проблемы с движением поездов наблюдались на востоке Нидерландов — в районах Зволле, Девентера и Амесфорта. Некоторое время не ходили поезда между Утрехтом и Гаудой. Всего в ProRail зафиксировали более 30 сбоев.

Из-за посторонних предметов на путях срабатывает автоматическая система, когда светофоры переключаются на запрещающий сигнал, из-за чего составы вынуждены прекратить движение или снизить скорость. Всё произошло в час пик.

Издание Politico подчеркивает, что сбои пришлись на 15 сентября — «День принца», когда в Нидерландах традиционно начинает работу парламент, а правительство представляет свои бюджетные планы на предстоящий год. Издание предполагает, что за случившимся могут стоять фермеры-активисты. В Нидерландах они уже не раз использовали диверсионную тактику в протестах против экологических ограничений, принимаемых правительством.

Politico также отмечает, что сбои на железных дорогах Нидерландов произошли на фоне роста числа гибридных атак в Европе. Страны ЕС обвиняют в волне диверсий на континенте Россию.

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Публикация:«В Нидерландах произошли массовые сбои в движении поездов из-за посторонних предметов на рельсах. Полиция расследует акты диверсии»

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