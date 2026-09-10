В блокноте задержанного за диверсии на энергообъектах в Германии экоактивиста обнаружили более 160 целей

Полиция Германии задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в серии диверсий на объектах энергетики страны. По данным немецкого издания Tagesspiegel, решающую роль в поимке сыграла случайность: два молодых сотрудника автодорожной полиции, которые не были задействованы в масштабной спецоперации по поимке злоумышленника, заметили примятую траву на проселочной дороге рядом с электростанцией Вайсвайлер под Аахеном и обнаружили в кустах в 200 метрах от нее замаскированную палатку, где скрывался разыскиваемый. Мужчина не оказал сопротивления и сразу признался, что является тем, кого ищет полиция.

В доме на колесах, которым пользовался подозреваемый, следователи нашли блокнот с рукописными пометками о более чем 160 уже совершенных и возможных будущих целях диверсий. Об этом комитету ландтага по внутренним делам сообщил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль (ХДС). Он отметил, что «мы не только задержали предполагаемого исполнителя атак, но и, возможно, предотвратили дальнейшие нападения».

Задержанный также назвал следователям семь дополнительных мест, которые использовал как укрытия и склады. В трех из них полиция уже нашла улики, остальные проверяются.

Поиски продолжались несколько дней и охватывали энергообъекты в Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Саксонии, в операции участвовали до 1700 полицейских. По словам руководителя операции Франка Висбаума, следствие столкнулось с нетипичной картиной: места атак разделяли более 700 км, а подозреваемый рассылал СМИ письма с признанием, подписанные настоящим именем, — редкий шаг, свидетельствовавший, что он хотел быть узнанным. Одна из версий полиции указывала на возможную связь мужчины с экологическими активистами Хамбахского леса. Там же был найден его автофургон, однако прочесывание леса результата не дало.

Ранее сообщалось, что у двух электроподстанций в Саксонии нашли 12 самодельных взрывных устройств — эти эпизоды были частью той же серии диверсий на энергообъектах Германии.