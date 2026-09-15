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На фестивале молодежи в Екатеринбурге для иностранцев открыли интернет без блокировок Роскомнадзора

The Insider
Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

На Международном фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, для гостей из других стран организаторы предоставили доступ в интернет без ограничений Роскомнадзора. Об этом сообщает «Сигнал Урал» со ссылкой на опрос иностранных участников форума: на их устройствах без VPN открываются сайты и соцсети, заблокированные в России.

На территории выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» работают три отдельные Wi-Fi-сети. В сети IWYF2026_GLOBAL, предназначенной для иностранных делегатов, фильтрация трафика отключена. Сеть IWYF2026_UNITED, которой пользуются российские участники, работает в обычном режиме, со всеми блокировками РКН. Третья сеть, IWYF2026_VIP, закрыта и доступна только спикерам и организаторам.

Подключиться к любой из сетей можно только после ввода номера аккредитационного бейджа — эта система не дает гражданам России попасть в сеть с открытым доступом к иностранным ресурсам.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге на площадках кампуса УрФУ в Новокольцовском и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В программе — концерты Димы Билана, группы «Звери», Zivert, NILETTO, Татьяны Куртуковой, Егора Крида и других артистов, а также выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Марата Хуснуллина и министра транспорта Андрея Никитина.

В июне «Билайн» запустил для абонентов «белый VPN», позволяющий без обхода блокировок пользоваться Spotify, Netflix и другими сервисами, ушедшими с российского рынка, но формально не попавшими в реестр РКН.

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Публикация:«На фестивале молодежи в Екатеринбурге для иностранцев открыли интернет без блокировок Роскомнадзора»

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