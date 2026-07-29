Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.7

EUR

89.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

432

 

 

 

 

 

Новости

В Госдуме россиянам посоветовали не покупать подписки в Telegram до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Ранее Дурова обвинили в терроризме

The Insider
Иллюстрация к материалу

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупредил россиян, что им следует временно воздержаться от покупок подписок в Telegram в связи с обвинениями, которые ФСБ выдвинула против основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять. Ни платных подписок, ни покупки валют TON и так далее. То есть любые операции внутри экосистемы Telegram я нашим гражданам не рекомендую».

Ранее 29 июля стало известно, что ФСБ заочно предъявила Дурову обвинение по статье о содействии терроризму (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). Его намерены объявить в международный розыск.

Основанием для уголовного дела называется то, что Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые спецслужбы Украины используют для организации терактов и диверсий на российской территории. В частности, утверждается, что украинские агенты вербовали молодых людей для совершения различных преступлений через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик». Якобы сотрудники спецслужб знакомились там под видом молодых девушек и затем склоняли новых знакомых к преступлениям.

С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые, как утверждает ФСБ, по заданию спецслужб Украины нападали на полицейских и совершали поджоги.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте