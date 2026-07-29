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Новости

RT опубликовала экран с перепиской как доказательство вербовки пользователей Telegram. Судя по интерфейсу, переписка из VK Мессенджера

The Insider
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После того как ФСБ заявила, что украинские спецслужбы вербуют россиян в Telegram через бот для знакомств «Дайвинчик», RT опубликовала видео с «доказательствами». Юноша с заблюренным лицом рассказывает, что поджег заправку под влиянием девушки, с которой познакомился через сервис. Затем демонстрируется экран телефона с подтверждающей эти показания перепиской.

Однако, судя по интерфейсу, переписка, которую демонстрирует RT, велась не в Telegram, а в VK-мессенджере. Этот мессенджер принадлежит социальной сети «ВКонтакте», которая контролируется российским государством.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4001

В сообщении RT говорится, что задержанный — житель Санкт-Петербурга 2010 года рождения. По его словам, девушка попросила у него координаты военного госпиталя — якобы хотела навестить там своего дядю, который «вернулся с СВО».

«Потом она начинает смеяться. Присылает кружок [видео], а вместо нее там сидит украинец, мужик в бронежилете... Говорит, либо ты работаешь на нас, либо по этому госпиталю [прилетит]».

На другом видео, опубликованном RT, допрашивают юношу 2012 года рождения. Его также обвиняют в поджоге заправки.

Утром 29 июля ФСБ сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). Как заявили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины «для подготовки терактов и массовых убийств в России». Также сообщалось, что с июля 2025 года в России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые, как утверждается, по заданию спецслужб Украины нападали на полицейских и совершали поджоги.

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