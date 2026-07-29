Россия обвинила Павла Дурова в терроризме. Telegram не удаляет каналы и чаты, которые используют спецслужбы Украины — ФСБ

ФСБ заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ), его объявят в международный розыск. Как заявили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины «для подготовки терактов и массовых убийств в России».

В заявлении говорится также, что:

операции, проведенные спецслужбами Украины с помощью Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, и нанесли многомиллиардный ущерб;

сотрудники спецслужб Украины вербовали российских мужчин через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»;

с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые, как утверждается, по заданию спецслужб Украины нападали на полицейских и совершали поджоги.

Как рассказали в ФСБ, сотрудники украинских спецслужб, знакомившиеся с российскими мужчинами под видом девушек, присылали им вредоносные ссылки якобы для оплаты билетов в кино или подарков. Затем с жертвами якобы связывались украинские агенты, представлялись сотрудниками российских силовых структур или Росфинмониторинга. «Лжеправоохранители сообщали, что направленные средства поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак», — рассказали в ФСБ.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в феврале 2026 года. Тогда же в СМИ появились сообщения, что Дурова проверяют по статье о содействию террористической деятельности. В дальнейшем были отключены звонки через мессенджер. В настоящее время россиянам приходится пользоваться им в основном через VPN.

В августе 2024 года Дурова задержали во Франции. Власти этой страны выдвинули против него ряд обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, киберпреступлениях и мошенничестве. В 2025 году Дурову позволили уехать из Франции, но расследование по его делу продолжается.