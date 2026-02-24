Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуют по статье о содействию террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом со ссылкой на материалы ФСБ пишут «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Как утверждает «КП» со ссылкой на неких неназванных экспертов, Telegram «стал основным источником распространения информации, формирующей угрозы конституционному строю РФ». «РГ» называет политику мессенджера «угрозой нашему обществу», поскольку из-за «иллюзии анонимности» он якобы привлек «армии радикалов, наркоманов, убийц и террористов».

Издания утверждают, что мессенджер стал главной площадкой для разного рода пропаганды — от пропаганды ЛГБТ до массовых убийств, а также перечисляют конкретные теракты, исполнители которых пользовались Telegram. Среди них, например, теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и генерала Игоря Кириллова, а также недавнее покушение на первого замглавы ГРУ Владимира Алексеева.

Кроме того, мессенджер обвиняют в том, что в условиях войны он «стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и „киевского режима“», а среди «главных поклонников» Дурова и политики мессенджера в публикации «РГ» появляются «украинские неонацисты»:

«Никаких блокировок, никакого обмена данными со спецслужбами, никакой цензуры — вот избранный Павлом Дуровым путь насилия и вседозволенности».

Telegram также называют «цифровым штабом террористов» и приводят в пример координационные каналы и чаты при протестных акциях по всему миру. В вину Дурову ставится и то, что за последний год мессенджер ответил более чем на пять тысяч запросов из стран ЕС с требованием раскрыть IP-адреса и телефоны пользователей, а требования российских властей удовлетворены не были.

«Дуров не только отказывается исполнять требования компетентных органов, но и оказывает содействие зарубежным госструктурам, действия которых направлены против безопасности нашей страны», — пишет «КП».

С лета 2025 года работа мессенджера на территории России существенно ограничена. Под предлогом борьбы с мошенничеством власти сначала ограничили звонки в Telegram, а с 10 февраля этого года замедлили его еще сильнее. В Минцифры на прошлой неделе объяснили замедление Telegram угрозой иностранных спецслужб и игнорированием запросов на удаление материалов.