Роскомнадзор предъявил претензии к Telegram из-за сервисов «пробива» данных российских пользователей

Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных российских граждан и исключить возможность поиска сервисов «пробива», заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» распространять персональные данные. «Мессенджер еженедельно удаляет до 100 сервисов “интернет-пробива“, но ситуация принципиально не меняется», — говорится в заявлении.

С 9 февраля пользователи мессенджера в России начали жаловаться на сбои в его работе. Издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что Роскомнадзор начнет работу по замедлению работы Telegram. Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что мессенджер полностью заблокируют 1 апреля.

Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил замедление Telegram «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона».

Несмотря на это, пресс-служба Кремля продолжает вести официальный канал в Telegram, трудностей с его ведением нет, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.