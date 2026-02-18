Глава Минцифры, заявивший о доступе иностранных спецслужб к Telegram, сам является активным пользователем мессенджера — «Верстка»

Глава Минцифры Максут Шадаев продолжает пользоваться Telegram, несмотря на свое заявление об иностранных спецслужбах, которые якобы имеют доступ к данным пользователей приложения. На это обратило внимание издание «Верстка». Продолжает пользоваться мессенджером и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

17 февраля Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по информполитике, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и используют полученные данные против российской армии. Он добавил, что российские военные могут продолжать общение в Telegram до его блокировки.



«Верстка» отмечает, что, несмотря на свое заявление, глава Минцифры остается активным пользователем Telegram: в его профиле отображается статус «был в сети недавно», что означает, что он заходил в мессенджер в течение последних дней.

По данным издания, министр активно пишет в публичных чатах — там он оставил более 350 сообщений, последнее датировано 28 декабря 2025 года. Большинство комментариев касаются рабочих вопросов и IT, однако иногда Шадаев приходит в комментарии под постами, где обсуждают его лично. Например, он отреагировал на пост, где его назвали «скуфо-гиком» «с пивом, пузом и майкой месячной давности». Глава Минцифры ответил, что на фото «не треники, а все-таки брюки». Также министр вступал в диалог с пользователем, назвавшим его «пряником» и «мамкиным министром». Шадаев ответил: «Никакой я не пряник, зачем вы так».

Telegram продолжает использовать и глава Роскомнадзора Андрей Липов, чье ведомство занимается замедлением работы мессенджера. У Липова оформлена подписка на Telegram Premium, а его статус показывает, что он был в сети «недавно».



Telegram-канал «Можем объяснить» писал, что мессенджером также продолжают пользоваться дети Липова — сын Дмитрий и дочь Варвара. Кроме того, Дмитрий даже не установил себе мессенджер Мax, хотя он работает в холдинге VK, который разработал это приложение.



Новый мессенджер Max активно навязывают гражданам в качестве альтернативы WhatsApp и Telegram. 18 февраля журналист Андрей Захаров опубликовал расследование, из которого следует, что мессенджером владеет семья Владимира Путина.