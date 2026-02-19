Песков признался, что «кто-то где-то» в Кремле использует VPN для ведения официального Telegram-канала

Пресс-служба Кремля продолжает вести официальный канал в Telegram, трудностей с его ведением нет, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Трудностей не испытывает. У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

На вопрос, используют ли в Кремле VPN или proxy для ведения Telegram-канала, чиновник ответил: «Кто-то где-то». «У нас много соотечественников за рубежом, много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку доводить», — рассказал Песков. У Telegram-канала Кремля на русском языке в настоящее время 295 тысяч подписчиков, у англоязычного — 28 тысяч. Они обновляются ежедневно.

С 9 февраля пользователи мессенджера в России начали жаловаться на сбои в его работе. Издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что Роскомнадзор начнет работу по замедлению работы Telegram. Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что мессенджер полностью заблокируют 1 апреля.

Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил замедление Telegram «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона». По словам чиновника, Telegram не удалял запрещенный контент по требованию силовиков, не выполнял требований по хранению записи голосовых звонков и содержания сообщений внутри России. Кроме того, Шадаев заявил, что у правоохранительных органов есть «прямые подтверждения» того, что мессенджер используют иностранные спецслужбы и у них есть доступ к перепискам пользователей.

В Telegram отвергли эти обвинения. «Заявление российского правительства о взломе нашего шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры <мессенджера Max — The Insider>», — говорится в ответе на запрос Reuters.