Минцифры и Роскомнадзор заявили, что Roblox согласился выполнить их требования ради разблокировки

Минцифры РФ и Роскомнадзор получили от платформы Roblox гарантии соблюдения российского законодательства и уже обратились к правоохранительным органам с просьбой разблокировать игру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сами ведомства. Как пишет Bloоmberg, акции компании отреагировали ростом на эту новость.

«В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — заявили в Минцифры. Там добавили, что компания обещала уже в июне запустить механизм ограничения доступа к играм по возрасту и бороться с распространением контента, «причиняющего вред здоровью и развитию детей».

3 декабря прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox, заявив, что на ресурсе выявлено множество материалов с «пропагандой и оправданием» экстремизма и терроризма, призывами к насилию, а также «пропагандой ЛГБТ». 17 декабря РКН объявил, что Roblox готов сотрудничать с российскими властями ради разблокировки.