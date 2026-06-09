Beeline запустил «белый VPN» для использования ушедших из России сервисов, таких как Netflix и Spotify

«Билайн» с 9 июня открыл абонентам доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других зарубежных сервисов, которые покинули российский рынок, но не попали под блокировку Роскомнадзора. Об этом РБК сообщил гендиректор оператора Сергей Анохин.

Доступ к сервисам заработал автоматически для всех пользователей подписки bee — без доплат, без ручных настроек и без необходимости устанавливать VPN или сторонние приложения. В компании назвали это воплощением концепции «белых VPN», обсуждавшейся на Петербургском международном экономическом форуме. Анохин заявил:

«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — это неудобно и не очень справедливо».

По его словам, идея получила поддержку регуляторов по итогам переговоров с несколькими ведомствами. Речь при этом не о едином федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, а о праве операторов самостоятельно открывать доступ к конкретным зарубежным ресурсам, не внесенным в реестр Роскомнадзора. Схожие инициативы прорабатывают и другие провайдеры: в Т2 заявили, что отрасль в целом заинтересована в улучшении пользовательского опыта в рамках действующего законодательства.

Стоит отметить, что тот же Netflix ушел из России, удалил российские аккаунты и не дает возможность зайти на сайт с российского IP, таким образом пользователям придется заводить зарубежные аккаунты (о чем напрямую предупреждают на сайте «Билайна»). С них им будет доступен широкий ассортимент фильмов, сериалов и передач, в которых фигурируют ЛГБТ-персонажи и темы, а значит, провайдер может получить штраф за содействие распространению «ЛГБТ-пропаганды», согласно российскому законодательству.