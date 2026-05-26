РКН оштрафовал более 80 операторов связи, которые не делились IP-адресами абонентов. Эта информация позволяет блокировать VPN — «Известия»

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Операторы, не предоставляющие Роскомнадзору сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями: к середине мая ведомство оштрафовало порядка 85 подобных телеком-компаний. Эти данные могут использоваться как для предотвращения DDoS-атак, так и для отслеживания использования VPN с целью блокировок. Об этом пишет газета «Известия». 

Компании обязаны предоставить информацию об IP-адресах своих пользователей после получения соответствующего уведомления. В марте этого года их получили около 1500 компаний — операторов связи. 

Объясняют эти правила для операторов, в частности, необходимостью быстро реагировать на DDoS-атаки. Однако эти же данные об IP-адресах позволяют определить, работает ли у пользователя VPN или нет, пишет газета со ссылкой на источник, близкий к одному из операторов связи. 

Например, в некоторых случаях РКН запрашивает информацию о протоколах IPv4 и IPv6, которые позволяют использовать удлиненные IP-адреса. Такую адресацию также зачастую поддерживают платные VPN-сервисы. 

За непередачу данных об IP-адресах компании могут получить штрафы до тысяч рублей, если это первое нарушение. За повторное — до 1 млн. 

Компании при этом отмечают рост издержек из-за необходимости реагировать на требования РКН: операторам нужно нанимать дополнительных специалистов, а также устанавливать дорогостоящее оборудование, которое нужно для оперативного информирования об изменении IP-адресов. С финансовой точки зрения такая нагрузка становится особенно чувствительной для небольших компаний. В конечном итоге это может повлечь за собой рост цен на тарифы для пользователей. 

В последние полгода российские власти усилили борьбу с использованием сервисов для обхода блокировок. Так, например, в апреле Минцифры разослало методические рекомендации крупнейшим российским интернет-компаниям, в которых обязало их ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN.

