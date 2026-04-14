Российские операторы и сервисы начали предупреждать пользователей о необходимости выключить VPN

Крупнейшие российские мобильные операторы и онлайн-платформы начали предупреждать пользователей об ограничениях при работе с включенным VPN. Об этом сообщает РИА «Новости».

МТС при открытии приложения показывает плашку о том, что из-за включенного VPN часть данных может не отображаться. «Мегафон» просит отключить средства обхода блокировок, обещая взамен корректную работу сервиса, аналогичную рекомендацию публикует «Билайн». Ozon и «Яндекс Пэй» пошли дальше — они ограничивают вход в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» при этом ссылается на требование регулятора.

«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — говорится в сообщении одного из операторов, которое приводит информационный портал «Кубань 24».