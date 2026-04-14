Российские операторы и сервисы начали предупреждать пользователей о необходимости выключить VPN

The Insider
Крупнейшие российские мобильные операторы и онлайн-платформы начали предупреждать пользователей об ограничениях при работе с включенным VPN. Об этом сообщает РИА «Новости».

МТС при открытии приложения показывает плашку о том, что из-за включенного VPN часть данных может не отображаться. «Мегафон» просит отключить средства обхода блокировок, обещая взамен корректную работу сервиса, аналогичную рекомендацию публикует «Билайн». Ozon и «Яндекс Пэй» пошли дальше — они ограничивают вход в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» при этом ссылается на требование регулятора.

«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — говорится в сообщении одного из операторов, которое приводит информационный портал «Кубань 24». 

Ранее с аналогичными предупреждениями к своим клиентам обратились и другие популярные сервисы: маркетплейс Wildberries, кофейная сеть «Шоколадница» и парфюмерный ретейлер «Иль дэ Ботэ».

Массовое появление таких уведомлений стало следствием кампании, которую в конце марта запустило Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что министерство обязано выполнить поставленную перед ним задачу по снижению использования VPN в стране. По его словам, ведомство намерено добиться этого с «минимальными последствиями для пользователей» и выступает против введения административной ответственности. Параллельно Минцифры разослало более чем 20 крупным интернет-компаниям методические рекомендации по ограничению доступа к сервисам через VPN, установив дедлайн — 15 апреля.

Компаниям, отказавшимся выполнять рекомендации министерства, грозит исключение из белых списков и лишение аккредитации Минцифры. Ведомство при этом признало техническую сложность задачи для пользователей iPhone: определить наличие VPN в телефонах Apple практически невозможно из-за ограничений iOS, которая не дает приложениям получать данные из других работающих на устройстве сервисов.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

