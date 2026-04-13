Российские регионы потратят почти 300 млн рублей на покупку VPN для «нужд системы оповещения населения» — Shot

Власти нескольких десятков российских регионов выделили деньги на покупку VPN-сервисов для госучреждений, утверждает Telegram-канал Shot. В тендерах отмечается, что VPN будет использоваться для «нужд региональной системы оповещения населения».

Наибольшую сумму выделили власти Тюменской области: там планируют потратить на эти цели 198 млн рублей в этом году. Далее следует Мурманская область с 19,5 млн рублей и Саратовская — 13,9 млн рублей.

Ura.Ru, изучив данные платформы «Ростендер», отмечает, что крупнейшим заказчиком VPN выступил ГКУ «Центр информационных технологий Тюменской области». ЦИТТО, который отвечает за цифровую инфраструктуру региона, разместил 23 тендера на общую сумму 151,3 млн рублей.

В списке, который приводит Shot, значатся также следующие регионы РФ:

Свердловская область (10,3 млн)

Псковская область (9,1 млн)

Башкортостан (6,5 млн)

Кировская область (4,8 млн)

Брянская область (3,7 млн)

Владимирская область (3,6 млн)

Самарская область (2,7 млн)

Липецкая область (2,6 млн)

Калининградская область (2,2 млн)

Курская область (2,2 млн)

Пермский край (1,4 млн)

Нижегородская область (1,3 млн)

Архангельская область (1,3 млн)

Белгородская область (1,2 млн)

Пензенская область (1,2 млн)

Орловская область (900 тысяч)

Тульская область (851 тысяча)

Оренбургская область (840 тысяч)

Ненецкий АО (756 тысяч)

Ивановская область (685 тысяч)

Новгородская область (540 тысяч)

Вологодская область (502 тысячи)

Воронежская область (210 тысяч)

Тверская область (147 тысяч)

В начале апреля стало известно, что Минцифры разослало крупнейшим российским интернет-компаниям методички с поручением к 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам пользователям, которые используют VPN. В противном случае компаниям грозит лишение IT-аккредитации, соответственно, льгот, а также исключение из списка приложений, предустанавливаемых на продаваемые в России смартфоны.

Как показывает исследование проекта RKS Global, 22 из 30 самых популярных в России приложений для Android от российских компаний детектируют VPN. 19 их них также отправляют эту информацию на свои серверы, откуда ее могут получить силовики.