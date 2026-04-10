22 из 30 самых популярных российских приложений для Android следят, включен ли на гаджете VPN — исследование

22 из 30 самых популярных в России приложений для Android от российских компаний детектируют VPN, а 19 их них также отправляют эту информацию на свои серверы. К таким выводам пришли в своем исследовании эксперты проекта RKS Global.

Согласно их данным, за тем, включен ли у пользователя VPN, следят следующие приложения: Яндекс Браузер, Яндекс Карты, «ВКонтакте», Мой МТС, Сбербанк Онлайн, Т-Банк, VK Видео, Wildberries, «Кинопоиск», Ozon, «Самокат», RuStore, ВТБ Онлайн, Yandex Music, Avito, Альфа-Банк, 2ГИС, MegaMarket, «Одноклассники», MAX, Rutube, VK Music.

Полученная информация может быть отправлена властям, в том числе силовым структурам, чтобы те могли эффективнее блокировать VPN-сервисы, отмечается в отчете RKS Global. Кроме того, сама компания — владелец приложения должна будет ограничивать пользователю использование своего сервиса.

Приложения «Самокат» и MegaMarket не только выясняют, включен ли VPN, но и получают список всех VPN-сервисов, какие только установлены на устройстве. Максимальное число методов VPN-детекции (4 из 6) используют Яндекс Браузер и Яндекс Карты. Яндекс Браузер, помимо прочего, ищет на устройстве Tor.

Также были изучены приложения Яндекс Маркет, Яндекс Еда, Почта Mail.ru, МегаФон, Mir Pay, «Госуслуги», Яндекс Go и Дзен — там эксперты не нашли признаков детекции VPN.

Ранее RKS Global уже выяснили, что государственный мессенджер Max следит за тем, включен ли на устройстве VPN, и передает информацию разработчикам, которые сотрудничают с правоохранительными органами. VPN-провайдеры из-за этого уже столкнулись с блокировками IP-адресов своих серверов. «Учитывая давление на цифровой бизнес со стороны властей и первые успехи со слежкой за VPN в Max, есть повод предположить, что в ближайшее время приложения, которые принадлежат российским компаниям, будут отслеживать VPN и отправлять репорты о выявленных случаях цензорам для блокировок. Эта мера очень эффективна, и российские власти будут стремиться развить успех», — говорится в отчете.

В апреле стало известно, что Минцифры разослало методические рекомендации крупнейшим российским интернет-компаниям, в которых им поручено к 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. В методичке отмечается, что выявление VPN на смартфонах iPhone «существенно ограничено» из-за особенностей операционной системы iOS, которая не позволяет приложениям получать данные из других сервисов.