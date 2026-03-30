Минцифры обяжет операторов делать зарубежный трафик платным после 15 Гб для борьбы с VPN — Forbes

Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за превышение лимита зарубежного трафика в качестве способа борьбы с обходом блокировок. Согласно данным Forbes, глава ведомства Максут Шадаев 28 марта провел два закрытых совещания: отдельно — с крупными операторами, отдельно — с представителями цифровых платформ.

Операторам предложено сделать платным мобильный международный трафик свыше 15 Гб в месяц. Один из собеседников Forbes в телекоммуникационной отрасли сообщил, что соответствующая опция должна заработать до 1 мая. По данным издания, платформы — в их числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries и «Яндекс» — обяжут блокировать доступ для пользователей, подключающихся через средства обхода блокировок.

Партнер Comnews Research Леонид Коник пояснил Forbes, что 15 Гб — значительно больше типового тарифного пакета в 5 Гб, и этого объема достаточно для пользования Telegram и другими заблокированными сервисами, хотя смотреть YouTube без ограничений уже не выйдет. Технический эксперт RKS Global отметил, что операторы способны обнаружить использование VPN по характерным особенностям трафика и по тому, что всё соединение с устройства идет на один зарубежный IP-адрес, — однако расшифровать содержимое самого туннеля они не могут.

Шадаев также допустил введение административной ответственности за использование VPN, однако выразил надежду, что «удастся обойтись без этого». Все источники Forbes сходятся во мнении, что за инициативой министра стоит закрытое поручение президента.

Ранее, в середине февраля, Telegram-канал Baza сообщал о планах полностью заблокировать Telegram в России с 1 апреля — по аналогии с Instagram и Facebook. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявлял, что российские власти получат возможность ограничивать или блокировать любой VPN-трафик в течение ближайших трех-шести месяцев. По его словам, у Роскомнадзора для этого уже есть технические наработки.