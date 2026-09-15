Заседание «Валдая», на котором обычно выступает Путин, перенесли из Сочи в Подмосковье. В Кремле сочли юг слишком опасным из-за дронов

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России Владимира Путина в 2026 году пройдет в Московской области. Об этом сообщается на сайте клуба. По данным The Financial Times, форум, который традиционно проходит в Сочи, перенесли в Подмосковье по требованию службы безопасности президента РФ. Там решили, что юг страны больше подвержен риску атак украинских беспилотников.

Как сообщила The Financial Times со ссылкой на четыре источника, 120 гостей форума вначале получили приглашение в Сочи. Однако в августе им сообщили, что место проведения конференции было изменено. По данным газеты, перенос «Валдая» из Сочи в Подмосковье связан с беспокойством Кремля за безопасность Путина. В службе безопасности президента РФ считают, что из-за возможных ударов украинских беспилотников тот подвергнется большему риску в Сочи, чем в Московской области. Путин традиционно проводит сессию в последний день конференции, в том числе отвечая на вопросы приглашенных экспертов.

В анонсе мероприятия на сайте «Валдая» не называется точное место проведения заседания. Отмечается, что на конференцию приедут 120 участников из 40 стран, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию, Швейцарию и Японию. Гостям форума предлагается обсудить «управляемость и предсказуемость международной жизни на фоне кризиса многосторонних институтов».

Как отметило «Агентство», Путин публично не посещал Краснодарский край со 2 октября 2025 года, когда состоялось предыдущее заседание «Валдая» в Сочи. В 2024-м и 2025 годах он был в городе два раза, а до полномасштабного вторжения в Украину с 2015-го по 2021 год совершал десятки поездок в Сочи ежегодно. В 2017 году он, например, бывал в городе 37 раз.

Как писал The Insider, последние месяцы Путин старался избегать больших мероприятий и в Москве. Исключением стало 5 сентября, когда в столицу приехала американская делегация во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Тогда же Москва отмечала День города. По случаю приезда американских переговорщиков президент Украины Владимир Зеленский объявил мораторий на удары беспилотниками по российской столице.

За то время, что в Москве находились посланники Трампа, Путин выступил со сцене концертного зала «Зарядье» по случаю 879-й годовщины основания Москвы, а также вместе с мэром Сергеем Собяниным открыл реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, третью очередь парка развлечений «Остров мечты», дал старт работе нового московского городского вокзала «Серп и Молот» и запустил пассажирское движение на первом участке новой Рублёво-Архангельской линии метро — от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».