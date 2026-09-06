Спутниковые снимки показали уничтоженные российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 после массированной атаки дронов на Сочи

Опубликованные 6 сентября спутниковые снимки свидетельствуют, что в результате украинского налета на Сочи и Сириус в ночь на 4 сентября на стоянке в аэропорту Сочи были уничтожены два российских военных вертолета — Ка-52 и Ми-28, а еще один — Ми-8 — получил повреждения. Об этом сообщили украинские OSINT-каналы «Абсолютно надійне джерело» и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, опубликовавшие спутниковые снимки. С их оценкой потерь двух вертолетов согласился и российский провоенный Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Судя по публикациям тех же OSINT-источников, вертолетами последствия налета не ограничились. «Абсолютно надійне джерело» сообщил, что на нефтебазе у аэропорта Сочи были поражены шесть резервуаров: два РВС-2000, по данным канала, уничтожены, еще четыре РВС-1000 повреждены, из них два — существенно. Канал также опубликовал снимок радиолокационного поста в Адлере и заявил о как минимум двух попаданиях по радиопрозрачному куполу, который прикрывает радиолокационную станцию.
Еще один спутниковый снимок, опубликованный этим же каналом, касается позиции ПВО в Сириусе. Авторы анализа утверждают, что там уничтожены две пусковые установки и ЗРПК «Панцирь» неизвестной модификации. Ранее The Insider фиксировал в этом же районе у реки Псоу тепловую аномалию и писал о расположенной там позиции ПВО.
Ранее, еще в ночь атаки, украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point заявлял об ударах беспилотниками FP-1 по нескольким объектам в Сочи, включая нефтебазу «Лукойл», топливную инфраструктуру у аэропорта Адлер и позицию комплекса С-400.
Часть последствий налета была известна еще 4 сентября. В тот день оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки беспилотников в Сочи и Сириусе вспыхнул пожар, пострадавших нет, а в нескольких домах и других зданиях выбило стекла. The Insider тогда же проанализировал данные NASA FIRMS и обнаружил тепловые аномалии в районе топливно-заправочного комплекса у аэропорта Сочи и возле позиции ПВО у реки Псоу в Сириусе. Позднее мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки.
Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что с вечера 3 сентября над несколькими регионами России были сбиты 490 украинских беспилотников, в том числе над Краснодарским краем. Сколько именно дронов атаковали район Сочи и Сириуса, ведомство не уточнило. О потерях военной техники, повреждении радиолокационного поста, нефтебазы у аэропорта и позиции ПВО российская сторона не сообщала.