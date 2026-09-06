Спутниковые снимки показали уничтоженные российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 после массированной атаки дронов на Сочи

Ранее, еще в ночь атаки, украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point заявлял об ударах беспилотниками FP-1 по нескольким объектам в Сочи, включая нефтебазу «Лукойл», топливную инфраструктуру у аэропорта Адлер и позицию комплекса С-400.

Часть последствий налета была известна еще 4 сентября. В тот день оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки беспилотников в Сочи и Сириусе вспыхнул пожар, пострадавших нет, а в нескольких домах и других зданиях выбило стекла. The Insider тогда же проанализировал данные NASA FIRMS и обнаружил тепловые аномалии в районе топливно-заправочного комплекса у аэропорта Сочи и возле позиции ПВО у реки Псоу в Сириусе. Позднее мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что с вечера 3 сентября над несколькими регионами России были сбиты 490 украинских беспилотников, в том числе над Краснодарским краем. Сколько именно дронов атаковали район Сочи и Сириуса, ведомство не уточнило. О потерях военной техники, повреждении радиолокационного поста, нефтебазы у аэропорта и позиции ПВО российская сторона не сообщала.