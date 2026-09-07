За время моратория Зеленского на удары по Москве Путин успел провести как минимум четыре публичных мероприятия на День города

На выходных президент России Владимир Путин принял участие в серии мероприятий в Москве и отметил вместе с мэром Сергеем Собяниным День города. В субботу, 5 сентября, в столицу приезжала американская делегация во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский по такому случаю объявил мораторий на удары по Москве беспилотниками.

В Москву 5 сентября приезжали Уиткофф и Кушнер. Вечером субботы у них состоялись переговоры с Путиным, которые российская сторона назвала «содержательными и доверительными». До этого Зеленский заявил, что по случаю визита американской делегации Украина не будет бить по Москве в субботу, воскресенье и понедельник.

Однако российско-американские переговоры были не единственным крупным событием, в котором 5 сентября принял участие в Москве Путин, последние месяцы старающийся избегать больших мероприятий в столице. В день, когда в столице находились представители США, Путин прибыл в концертный зал «Зарядье», где выступил со сцены по случаю 879-й годовщины основания Москвы. Во время своей речи он говорил о «мощах Дмитрия Донского», вспоминал «подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армий всей Европы» и «сокрушительный удар», который был нанесен в 1941 году «по нацистским полчищам». О том, что столица России практически ежедневно подвергается атакам дронов, президент не вспомнил.

Помимо этого, Путин вместе с Собяниным по видеосвязи из «Зарядья» торжественно открыли реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, третью очередь парка развлечений «Остров мечты», дали старт работе нового московского городского вокзала «Серп и Молот», а также запустили пассажирское движение на первом участке новой Рублёво-Архангельской линии метро — от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Участие в подобных мероприятиях в Москве и области для Путина в 2026 году были редкостью. Например, 21 апреля Путин вышел на сцену «Live Арены», расположенной в Одинцовском районе Московской области, во время вручения третьей муниципальной премии «Служение». В тот же день он провел встречу с представителями муниципального сообщества. До этого 23 января Путин посещал Московский физико-технический институт (МФТИ) в городе Долгопрудный.

В Москве в 2026 году он дважды приезжал в национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной: 5 февраля на церемонию открытия Года единства народов России и 26 марта, чтобы дать старт строительству нового комплекса этого центра. Кроме того, 9 мая Путин сидел на трибуне на Красной площади во время парада Победы. Тогда Зеленский публично пообещал не атаковать Красную площадь на 9 мая. Помимо этого, 23 февраля и 22 июня Путин возлагал венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. 29 августа он посещал Московский педагогический государственный университет.

Во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером Путин признал, что 5 сентября Украина «значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве». Как сообщал ранее Собянин, за один только август силы ПВО сбили более 8 тысяч летевших на Москву украинских беспилотников.