Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.59

EUR

100.57

OIL

97.54

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

226

 

 

 

 

 

Новости

За время моратория Зеленского на удары по Москве Путин успел провести как минимум четыре публичных мероприятия на День города

The Insider
Фото: Кремль

Фото: Кремль

На выходных президент России Владимир Путин принял участие в серии мероприятий в Москве и отметил вместе с мэром Сергеем Собяниным День города. В субботу, 5 сентября, в столицу приезжала американская делегация во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский по такому случаю объявил мораторий на удары по Москве беспилотниками.

В Москву 5 сентября приезжали Уиткофф и Кушнер. Вечером субботы у них состоялись переговоры с Путиным, которые российская сторона назвала «содержательными и доверительными». До этого Зеленский заявил, что по случаю визита американской делегации Украина не будет бить по Москве в субботу, воскресенье и понедельник.

Однако российско-американские переговоры были не единственным крупным событием, в котором 5 сентября принял участие в Москве Путин, последние месяцы старающийся избегать больших мероприятий в столице. В день, когда в столице находились представители США, Путин прибыл в концертный зал «Зарядье», где выступил со сцены по случаю 879-й годовщины основания Москвы. Во время своей речи он говорил о «мощах Дмитрия Донского», вспоминал «подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армий всей Европы» и «сокрушительный удар», который был нанесен в 1941 году «по нацистским полчищам». О том, что столица России практически ежедневно подвергается атакам дронов, президент не вспомнил.

Помимо этого, Путин вместе с Собяниным по видеосвязи из «Зарядья» торжественно открыли реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, третью очередь парка развлечений «Остров мечты», дали старт работе нового московского городского вокзала «Серп и Молот», а также запустили пассажирское движение на первом участке новой Рублёво-Архангельской линии метро — от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Участие в подобных мероприятиях в Москве и области для Путина в 2026 году были редкостью. Например, 21 апреля Путин вышел на сцену «Live Арены», расположенной в Одинцовском районе Московской области, во время вручения третьей муниципальной премии «Служение». В тот же день он провел встречу с представителями муниципального сообщества. До этого 23 января Путин посещал Московский физико-технический институт (МФТИ) в городе Долгопрудный.

В Москве в 2026 году он дважды приезжал в национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной: 5 февраля на церемонию открытия Года единства народов России и 26 марта, чтобы дать старт строительству нового комплекса этого центра. Кроме того, 9 мая Путин сидел на трибуне на Красной площади во время парада Победы. Тогда Зеленский публично пообещал не атаковать Красную площадь на 9 мая. Помимо этого, 23 февраля и 22 июня Путин возлагал венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. 29 августа он посещал Московский педагогический государственный университет.

Во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером Путин признал, что 5 сентября Украина «значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве». Как сообщал ранее Собянин, за один только август силы ПВО сбили более 8 тысяч летевших на Москву украинских беспилотников.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  3. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте