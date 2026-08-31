В Москве электроподстанции начали обтягивать противодроновыми сетями

Эту подстанцию в 2012 году торжественно открывал мэр Сергей Собянин. Как говорилось в релизе на сайте ОЭК, объект должен был закрыть дефицит электроэнергии в Восточном административном округе столицы. Попросивший об анонимности представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team пояснил «Агентству», что попавший на видео каркас послужит основой, на которую затем натянут сетку для защиты от БПЛА.

Строительство таких сооружений идет на фоне того, как украинские беспилотники всё активнее бьют по российскому тылу. Как отмечается, тот факт, что противодроновой защитой обносят объекты электроэнергетики, может говорить об ожиданиях властей: в Москве допускают массированные удары именно по энергетике. В конце прошлой недели Владимир Зеленский заявил, что поручил военным довести число запускаемых по российскому тылу дронов до тысячи в сутки.

В то же время, как отчитались в Минобороны РФ, российская армия начала подготовку к массированным ударам по объектам энергетики Украины. В ведомстве заявили, что действуют «в соответствии с полученными указаниями», однако не уточнили, от кого они поступили, когда именно планируется начать удары и какие объекты станут целями.