Собянин почти сутки не публиковал сообщений после крупнейшего удара по Москве, хотя Минобороны рапортует о новых обстрелах

Мэр Москвы Сергей Собянин почти сутки не публикует новых сообщений в своих социальных сетях после крупнейшей атаки беспилотников на столичный регион. Первой записью после длительной паузы стал пост о 25-летии карты москвича.

Судя по характеру публикации и времени выхода (ровно в 11:00 мск), это, скорее всего, отложенный пост. В нем рассказывается об истории проекта, количестве выпущенных карт и льготах для жителей столицы. В канале Собянина Max также появилась новость о завершении реконструкции школы в районе Вороново ТиНАО.

Пауза выглядит необычной для аккаунтов московского мэра. Обычно Собянин публикует сообщения регулярно на протяжении дня. Как правило, постинг завершается около 16–18 часов, хотя во время атак беспилотников публикации нередко продолжаются до позднего вечера и ночи — мэр сообщает о работе ПВО и последствиях налетов.