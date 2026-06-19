Собянин почти сутки не публиковал сообщений после крупнейшего удара по Москве, хотя Минобороны рапортует о новых обстрелах

Мэр Москвы Сергей Собянин почти сутки не публикует новых сообщений в своих социальных сетях после крупнейшей атаки беспилотников на столичный регион. Первой записью после длительной паузы стал пост о 25-летии карты москвича.
Судя по характеру публикации и времени выхода (ровно в 11:00 мск), это, скорее всего, отложенный пост. В нем рассказывается об истории проекта, количестве выпущенных карт и льготах для жителей столицы. В канале Собянина Max также появилась новость о завершении реконструкции школы в районе Вороново ТиНАО.
Пауза выглядит необычной для аккаунтов московского мэра. Обычно Собянин публикует сообщения регулярно на протяжении дня. Как правило, постинг завершается около 16–18 часов, хотя во время атак беспилотников публикации нередко продолжаются до позднего вечера и ночи — мэр сообщает о работе ПВО и последствиях налетов.
Накануне в течение дня Собянин регулярно публиковал сообщения об отражении атаки беспилотников. Последний пост был посвящен пожару на Московском НПЗ в Капотне: «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет».
После этого новых сообщений в его аккаунтах не появлялось. Между тем сегодня Минобороны России и российские СМИ вновь сообщали о сбитых беспилотниках в Московском регионе, однако в социальных сетях мэра эти события никак не отражены.
Накануне Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников по нанесенному ущербу. Основной удар пришелся по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. На опубликованных видео были зафиксированы многочисленные очаги пожара на территории предприятия.
Кроме того, на кадрах с места событий видно, что один из резервуаров НПЗ взорвался после попадания ракеты системы противовоздушной обороны. На это обращали внимание как независимые аналитики, так и украинские OSINT-проекты.
По данным украинских OSINT-аналитиков, под удар могли попасть не только резервуары хранения топлива, но и производственные установки завода, включая объекты каталитического крекинга и висбрекинга. Если эта информация подтвердится, речь может идти о повреждении ключевой технологической инфраструктуры предприятия.