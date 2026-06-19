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Российская ПВО стала причиной взрыва на НПЗ в Капотне — OSINT-аналитики

The Insider
Фото: предпогаемая ракета ПВО, ставшая причиной взрыва / Astra

Фото: предпогаемая ракета ПВО, ставшая причиной взрыва / Astra

Ракета российской системы ПВО ударила в резервуар Московского НПЗ в Капотне, что спровоцировало его взрыв и пожар на предприятии. Об этом со ссылкой на собственный OSINT-анализ пишет издание Astra. 

На опубликованных видео видно, как после мощного взрыва крышку резервуара буквально срывает и отбрасывает в сторону. Ролик с одного из ракурсов свидетельствует: взрыв на НПЗ последовал сразу после попадания в нефтехранилище ракеты ПВО. Об этом, в частности, свидетельствует характерный инверсионный след: по нему можно понять траекторию полета ракеты, уточняет Astra. 

Предположительно, пуск произвела система ПВО (ЗРПК) «Панцирь». Накануне такую же теорию о работе ПВО выдвинул украинский блогер Денис Казанский. 

Версию с попаданием в резервуар российской ракеты подтверждает Z-канал «Военный Осведомитель». Он пишет, что на ролике в нефтехранилище прилетает «зенитная ракета (или ракета ПЗРК)». 

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Кадры с оторванной крышкой резервуара стали одними из самых обсуждаемых после ночной атаки на Москву. По данным российских властей, налет стал крупнейшей атакой украинских беспилотников на российскую столицу за последние два года. 

Судя по опубликованным фото и видео, удар по НПЗ в Капотне пришелся сразу по нескольким ключевым объектам предприятия. Это уже третья атака на Московский НПЗ менее чем за месяц и вторая за последние два дня.

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