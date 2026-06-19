Российская ПВО стала причиной взрыва на НПЗ в Капотне — OSINT-аналитики

Ракета российской системы ПВО ударила в резервуар Московского НПЗ в Капотне, что спровоцировало его взрыв и пожар на предприятии. Об этом со ссылкой на собственный OSINT-анализ пишет издание Astra.

На опубликованных видео видно, как после мощного взрыва крышку резервуара буквально срывает и отбрасывает в сторону. Ролик с одного из ракурсов свидетельствует: взрыв на НПЗ последовал сразу после попадания в нефтехранилище ракеты ПВО. Об этом, в частности, свидетельствует характерный инверсионный след: по нему можно понять траекторию полета ракеты, уточняет Astra.

Предположительно, пуск произвела система ПВО (ЗРПК) «Панцирь». Накануне такую же теорию о работе ПВО выдвинул украинский блогер Денис Казанский.

Версию с попаданием в резервуар российской ракеты подтверждает Z-канал «Военный Осведомитель». Он пишет, что на ролике в нефтехранилище прилетает «зенитная ракета (или ракета ПЗРК)».