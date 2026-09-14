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Новости

Германия начнет принудительно направлять своих военных в Литву из-за нехватки добровольцев — BILD

The Insider
Фото: Минобороны Литвы

Фото: Минобороны Литвы

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился начать принудительно направлять военнослужащих в немецкую бригаду, постоянно размещенную в Литве. Первые такие назначения ожидаются уже в конце сентября и могут затронуть до 1000 человек, сообщает BILD. Причиной стала нехватка желающих добровольно служить на восточном фланге НАТО.

К концу 2027 года Германия планирует разместить в Литве около 4800 военнослужащих. Бригада должна быть полностью боеготова к этому сроку. По данным BILD, добровольцами сейчас укомплектованы около 60% необходимых должностей. Особенно не хватает IT-специалистов, логистов, поваров и военнослужащих рядового состава.

Писториус ранее рассчитывал, что бригаду удастся сформировать без обязательных назначений, однако летом признал, что этого, вероятно, не произойдет. Число военных, которых придется направить в Литву не по их желанию, министр оценивал менее чем в тысячу. Бундесвер в последние месяцы проводил рекламную кампанию и организовывал ознакомительные поездки в Литву для военнослужащих и их семей.

Военным, которых затронут обязательные назначения, заранее сообщат о переводе: они смогут воспользоваться предусмотренными законом возможностями для его обжалования, а также должны получить время на подготовку к возможному переезду, пишет BILD. В отличие от обычной зарубежной командировки, служба в новой бригаде предполагает длительное размещение в Литве, в том числе с возможностью переезда семей.

Германия усиливает свое военное присутствие в Литве на фоне роста напряженности на восточном фланге НАТО. Берлин называет задачей 45-й танковой бригады защиту стран Балтии и связывает ее постоянное размещение с угрозой со стороны России после полномасштабного вторжения в Украину. Германия возглавляет многонациональную боевую группу НАТО в Литве с 2017 года.

В конце августа страны Балтийского моря также договорились создать оперативную группу для защиты от беспилотников и других гибридных угроз. Инициатива предполагает быстрый обмен информацией между странами региона. В обсуждении участвовали Германия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша и Швеция, а также Норвегия и Ирландия.

Одним из поводов стали участившиеся случаи появления беспилотников возле европейских аэропортов и объектов критической инфраструктуры. В начале августа в аэропорту Лейпцига/Галле обнаружили начиненный взрывчаткой дрон неподалеку от украинского транспортного самолета.

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Публикация:«Германия начнет принудительно направлять своих военных в Литву из-за нехватки добровольцев — BILD»

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