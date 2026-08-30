Германия увеличит военные расходы до 110 млрд евро. Мерц: «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу?»

Германия в 2027 году увеличит расходы Министерства обороны с 82,7 млрд до 109,7 млрд евро. Канцлер Фридрих Мерц, объясняя резкий рост военных расходов на фоне необходимости экономить на других статьях бюджета, заявил, что безопасность страны важнее социальных выплат. Об этом он сказал 30 августа в интервью ARD.

«Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?»

— сказал Мерц.

Канцлер произнес эту фразу в ответ на вопрос ведущего Маркуса Прайса о том, можно ли объяснить гражданам огромные расходы на оборону и поддержку Украины, когда одновременно приходится сокращать другие расходы. Мерц ответил, что «свобода и мир являются приоритетом».

Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2027 год в июле. Бюджет Министерства обороны должен вырасти с 82,7 млрд евро в 2026 году до 109,7 млрд в 2027-м, 153,9 млрд в 2028-м и 162,9 млрд в 2029 году. Кроме того, в 2027 году еще 30 млрд евро планируется выделить из специального фонда Бундесвера.

В интервью Мерц признал, что на фоне роста военных расходов необходимо эффективнее тратить выделяемые средства. По его словам, правительство договорилось с министром обороны Борисом Писториусом пересмотреть процедуры закупок и сами оборонные проекты:

«Мы должны исправить недостатки последних 15 лет. Бундесвер находится не там, где должен находиться. Мы должны быть способны защищать себя в Германии».

Мерц также привел Украину в пример более дешевого производства вооружений. По его словам, Германия уже сотрудничает с украинской стороной и рассматривает создание совместных оборонных предприятий. При модернизации Бундесвера Берлин, как отметил канцлер, не хочет полагаться на устаревшие системы вооружений и намерен учитывать быстрое развитие военных технологий.

Резкое увеличение расходов связано в том числе с обязательствами Германии перед НАТО. Страны альянса в 2025 году договорились довести непосредственно военные расходы до 3,5% ВВП и еще до 1,5% ВВП тратить на связанную с обороной и безопасностью инфраструктуру. Германия намерена достичь показателя в 3,5% уже к 2029 году.