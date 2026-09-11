Десятки депортированных из Великобритании во Францию мигрантов пропали без вести

Сотни просителей убежища, в том числе не менее 41 предположительно несовершеннолетнего (у них не было с собой документов, подтверждающих возраст), которых выслали из Великобритании во Францию по схеме «один за одного», пропали без вести. Об этом сообщили правозащитные организации, передает The Guardian.

Пилотную программу бывший премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон анонсировали в июле 2025 года. По этому соглашению людей, нелегально пересекших Ла-Манш на лодках, принудительно возвращают во Францию в обмен на других мигрантов, которых легально принимают в Британии. Срок действия сделки истекает 1 октября, и что придет ей на смену, пока не ясно. Министр внутренних дел Шабана Махмуд, по имеющимся данным, настаивает на продлении и расширении схемы, а французские власти хотят распространить ее на всю Европу — впрочем, другие страны пока не проявили интереса принимать мигрантов по этой модели.

С сентября 2025 года во Францию вернули около 1400 человек, прибывших на лодках, — это лишь 4% от 32 тысяч человек, пересекших Ла-Манш с момента подписания соглашения. В эту цифру не входит значительная часть тех, кто вернулся в Британию повторно — на грузовиках. Британия и Франция даже внесли поправку в договор, позволяющую высылать таких людей во Францию во второй раз.

Директор организации Humans For Rights Network Мэдди Харрис заявила, что НКО совместно составили список как минимум из 41 ребенка и подростка с оспариваемым возрастом, которых, по их данным, незаконно выслали из Британии. Задерживать несовершеннолетних без сопровождения в центрах для взрослых мигрантов запрещено, к тому же дети исключены из действия сделки. Министерство внутренних дел Британии эти обвинения категорически отвергло, заявив, что никого не депортировали при наличии спора о возрасте. Тем не менее независимые наблюдательные советы мест лишения свободы (IMB) сообщили, что почти сто детей были ошибочно задержаны в рамках схемы как взрослые. Французские политики сказали изданию, что на связи с властями остаются лишь около 200 из принудительно возвращенных, а сотни других ушли в подполье по всей Европе — по словам опрошенных The Guardian беглецов, из-за враждебности французских властей, давления с целью заставить их вернуться на родину или угрозы высылки в такие страны, как Болгария, через которые они уже проезжали.

Координатор программ «Врачей без границ» Нихаль Осман рассказала парламентариям, что депортированные из Британии возвращаются во Францию в крайне тревожном состоянии — с флэшбэками, склонностью к самоповреждению и суицидальными мыслями. Председатель парламентского комитета по правам человека Алекс Собел заявил, что его глубоко беспокоит усиление контроля на французской границе, добавив, что французская полиция позволяет себе то, что было бы неприемлемо для британской.

В начале августа из испанского эксклава Сеута после массового перехода границы почти 70 тысяч мигрантов были возвращены обратно в Марокко, а Испания начала возводить у границы 500-метровый морской барьер.