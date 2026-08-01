Почти 70 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко. Испания устанавливает у границы 500-метровый морской барьер

Около 69,5 тысячи мигрантов вернулись из испанской Сеуты в Марокко после массового перехода границы 30 июля, сообщил EFE со ссылкой на властей. В ночь на субботу поток новых мигрантов практически остановился. Собеседники агентства предупредили, что в число вернувшихся могли включить мигрантов, прибывших в Сеуту за несколько дней до массового перехода границы, а также людей, пересекавших ее несколько раз. Поэтому эту оценку нельзя напрямую сопоставлять с числом прибывших 30 июля.

МВД Испании оценивает число вошедших в Сеуту в тот день примерно в 50 тысяч человек. Глава автономного города Хуан Хесус Вивас допускает, что их могло быть до 60 тысяч. По данным, которые приводит Reuters, в течение первых двух суток в Марокко вернулись более 48 тысяч человек.

Во время массового перехода границы погибли не менее 67 человек. Их тела обнаружили на испанской стороне. Часть мигрантов утонула при попытке доплыть до Сеуты, другие погибли в давке возле пограничного забора и волнореза.

Тысячи людей направились обратно после сообщения о договоренности Испании и Марокко об их возвращении. Еще одной причиной EFE называет отсутствие в Сеуте еды, воды и других предметов первой необходимости.

Субботним утром, 1 августа, испанские власти начали устанавливать возле пограничного пляжа Тарахаль плавучий барьер длиной 500 метров. Заграждение будет выступать над водой на 30–70 сантиметров и уходить под воду на глубину до одного метра. Рядом разместят линию закрепленных на дне буев, предоставленных военно-морскими силами Испании. Между двумя линиями оставят канал для патрульных катеров Гражданской гвардии.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка возложил ответственность за массовый переход границы на организаторов нелегальной миграции и распространение ложной информации в социальных сетях. По версии испанских властей, контрабандисты воспользовались неоднозначным толкованием недавнего решения Верховного суда, ограничившего немедленное возвращение мигрантов, задержанных в море при отсутствии физически обозначенной границы. Плавучий барьер должен создать такую границу в прибрежных водах.

Премьер-министр Педро Санчес назвал произошедшее «нарушением и атакой на территориальную целостность» Испании и пообещал использовать все ресурсы государства для защиты Сеуты. Усиленные подразделения полиции и военные пока остаются в городе.

Сеута расположена на северном побережье Африки и вместе с Мелильей образует единственную сухопутную границу Евросоюза с Африкой. В городе живут около 85 тысяч человек. Число мигрантов, вошедших в Сеуту за два дня, было сопоставимо более чем с половиной ее постоянного населения.